Cazul Tandarei, nerezolvat de 8 ani. Politistul britanic care a lucrat la dosar s-a declarat socat ca traficantii inca sunt liberi

Cazul romilor de la Tandarei, acuzati ca au traficat 181 de copii la cersit si furat in Anglia, se judeca de 8 ani la Tribunalul Harghita. Fara sa se ajunga insa la o sentinta. Astazi, romii au avut termen si au mers la instanta. S-au plans de durata mare a procesului. "Sunt socat!" - a declarat Bernie Gravett, politistul britanic care a lucrat la caz alaturi de colegii romani, cand a auzit ca traficantii din Romania sunt bine merci, in vreme ce traficantii prinsi la Londra au fost condamnati demult.

Imaginile din materialul video au fost difuzate de televiziuni din toata lumea in 2010. Au aparut inclusiv la BBC si Al Jazeera. 26 de romi din Tandarei, langa Slobozia, au fost arestati pentru ca si-ar fi dus copiii la cersit si furat in Anglia. A fost prima ancheta mixta romano-britanica. Intre timp, la Londra au fost condamnati 120 de traficanti. 8 ani mai tarziu, in Romania, procesul continua inca, fara nicio sentinta. Romii au venit la ultimul termen la Tribunalul Harghita.

Bernie Gravett, politistul englez care a lucrat la caz, a fost socat la auzul vestii ca presupusii traficanti din Romania nu au primit inca un verdict: "Sunt socat! Acesta este cel mai potrivit cuvant! Este unul dintre cele mai clare cazuri de trafic de persoane la care am lucrat! Traficantii sunt liberi sa isi vada nestingheriti de treaba si in continuare intalnim sute de copii pe strazile Londrei sau in toata Europa, aresati pentru delicvente "

Sefa Tribunalului Harghita da vina pe numarul mare de martori si inculpati ce trebuie audiati. Intre timp, reteaua s-a regenerat, spune Silvia Tabusca, directorul unui ONG specializat in combaterea traficului de persoane. Daca in Romania cazul este nerezolvat, in afara tarii este considerat foarte important si a provocat schimbarea legislatiei europene. In 2011, dupa cazul Tandarei, a fost adoptata o directiva europeana care a redefinit folosirea copiilor la cersit si furat ca forma de exploatare prin munca. Directiva e obliogatorie pentru toate statele europene.