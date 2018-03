Ce a facut Gigi Becali pentru un copil sarac si bolnav. "Am zis ce pot sa fac eu cu bogatii daca nu pot sterge lacrima unui copil?!"

Familia Matac isi duce traiul cu greu de pe o zi pe alta. Mario este grav bolnav si in orice moment exista posibilitatea ca baietelul sa moara in somn, iar tatal nu-si poate gasi de munca din cauza bolii pe care o are.

Din fericire pentru ei, cel care s-a oferit sa ii ajute este Gigi Becali, care prin gestul sau, a reusit sa o emotioneze pana la lacrimi pe Andreea Mantea. mediat ce a vazut cazul in direct la Tv, Gigi Becali a sunat si le-a promis membrilor familiei ca le va oferi o casa in care sa locuiasca. „Domnul Madalin, sa nu se creada ca facem aranjamente. Eram in bucatarie, imi faceam un ceai si am dat la televizor. De cand faci emisiunile astea serioase ma uit si la tine. I-am spus si Andreei Mantea ca daca nu poarta decolteuri ma uit la emisiune, am vazut-o ca e imbracata serios si la final am vazut fetita asta ca plangea si m-a impresionat atat de tare.

Am zis ce pot sa fac eu cu bogatii daca nu pot sterge lacrima unui copil?! Am zis ca nu mai vreau sa intru ca nu mai vreau sa fac show. Maine i-am spus Andreei sa mearga sa caute un apartament cu trei camere sa stea si ei ca oamenii", a spus afaceristul. Capul familiei Matac nu s-a putut abtine si a inceput sa planga de fericire. Domnul Matac: „Chiar vreau sa I multumesc si dansului pe aceasta cale ca ne lasa tot ce e aici." Se pare ca Gigi Becali a avut si o cerere deosebita si anume ca toti membrii familiei sa fie proprietari, bineinteles, cu exceptia lui Mario care e minor.

Llivingul e spart cu bucataria si are cm 15 metri patrati. Sunt 2 camere: una cu balcon de 10, una de 13,5. Familia matac nu are voie sa-l vanda sau sa-l gireze timp de 10 ani. Familia Matac si-a vazut pentru prima data casa in direct, la WOWbiz. Apartamentul este dotat cu tot ce trebuie. Bucataria e complet utilata cu plita, aragaz, frigider, centrala termica si tot ce e util pentru ca familia sa traiasca in conditii umane. „Nu indraznesc sa intru", a spus emotionat Ion Matac.