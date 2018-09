Ce au descoperit oamenii de stiinta despre albine si mancarea stropita cu pesticide

Albinele prind gustul mancarurilor stropite cu pesticide, comportament ce indica posibile simptome de dependenta, se arata intr-un studiu publicat de un grup de cercetatori de la Imperial College London si de la Queen Mary University of London (QMUL).

Conform studiului, desi intr-o prima faza albinele au preferat mancarurile nestropite cu pesticide, in timp preferintele lor s-au schimbat, apeland tot mai mult la hrana stropita cu pesticide si tot mai putin la cea nestropita. Studiul a fost efectuat pe zece colonii, pe o perioada de zece zile, albinelor fiindu-le permis sa se hraneasca timp de sase ore pe zi, din mai multe spatii de hrana diferite. Testele cercetatorilor s-au concentrat preponderent pe hrana stropita cu neonicotinoide, una dintre cele mai utilizate clase de pesticide din lume.

Este totodata si una dintre cele mai controversate clase, a carei utilizare a fost aproape complet interzisa pe suprafetele agricole ale Uniunii Europene. "In mod interesant, neonicotinoidele tintesc nervii insectelor care sunt similari cu cei ai mamiferelor si care sunt tintiti de nicotina", a precizat Dr Richard Gill, cercetator-sef in cadrul Imperial College London. Cercetatorii au admis, insa, ca este nevoie de mai multe investigatii pentru a stabili ce determina albinele sa prefere mancarea stropita in detrimentul celei nestropite. De asemenea, trebuie inteles modul de instalare al starii de depedenenta ca urmare a consumarii hranei stropite.

Efectele pesticidelor asupra albinelor au fost dezbatute ani de zile, reprezentand tema unui numar mare de studii. Mai multe dintre acestea au determinat ca pesticidele sunt, in general, negative pentru albine (ducand la decesul unor colonii intregi), in timp ce altele au aratat rezultate mixte, in functie de pesticidele studiate. Conform datelor Comisiei Europene, o treime din populatia de albine si fluturi se afla in declin.