Ce boli puteti face daca va culcati cu parul ud

Este rau sa dormi cu parul umed? Mamele noastre ne-au spus intotdeauna ca nu este bine sa mergem la culcare cu parul ud sau umed, pentru ca am putea prinde o raceala sau pneumonie. A fost adevarat acest lucru?

Adevarul este ca, de fapt, nu, totusi; Mergand la somn imediat dupa ce ati facut o baie si nu va uscati parul in mod corespunzator, s-ar putea dovedi a fi o decizie rea oricum. De ce? Acesta este raspunsul pe care vrem sa-l dam astazi.

In primul rand, trebuie sa luam in considerare faptul ca umiditatea retinuta prea mult timp in par poate ajunge la inflamarea scalpului, provocand o senzatie de mancarimi enervanta. Acest lucru cauzeaza, de asemenea, deteriorarea parului dvs., deoarece porozitatea suprafetei parului este, de asemenea, marita.

De aceea nu este recomandabil sa stati prea mult timp cu un prosop in jurul capului care retin umiditatea.

Alte dezavantaje de a merge la culcare cu par umed sunt:

1. Dureri de cap

Dormitul cu parul umed poate da intotdeauna o durere de cap severa. Acest lucru se intampla deoarece in timpul somnului creste temperatura corpului. Pe masura ce organismul se incalzeste, umiditatea care a fost colectata pe prosop, pe care le-ati infasurat in jurul capului, va poate da dureri de cap ca si diferenta de temperatura.

2. Fragmentarea parului

Parul umed tinde sa se rupa foarte des. Daca decideti sa dormiti cu parul umed, sansele sunt luminoase, incat este probabil sa se produca o ruptura a parului. Prin urmare, nu ar fi o idee buna sa dormiti cu parul umed.

3. Asteptati-va la un par lipicios

Daca decideti sa dormiti cu parul umed, ati putea ajunge cu multa par lipicios, in dimineata urmatoare, deoarece aceleasi vor avea tendinta sa se incurce si sa se lege intre ele. Cei care au parul lung trebuie sa evite intotdeauna dormitul cu parul umed; altfel o multime de par se va rupe si o serie de alte probleme vor urma.

4. Infectii

Pernele sunt un loc ideal pentru bacterii, deoarece absorb transpiratia, celulele moarte ale pielii si uleiurile corporale. Parul umed umezeste prosopul si poarta umiditatea pernei, care devine apoi cuibul pentru dezvoltarea bacteriilor.

5. Mancarime

Dormitul cu parul umed poate provoca diferite tipuri de mancarime, datorita umiditatii care se formeaza in pielea capului.

6. Dureri musculare

Modificarile bruste ale temperaturii pot provoca numai dureri musculare, dar pot duce si la crampe severe si chiar la paralizie faciala. Aceasta poate duce in cele din urma la paralizia intregului corp si la moarte.

7. Matreata

Scalpul umed poate interfera cu functia glandelor sebacee prezente pe scalp. Ele pot fie sa produca mai mult sebuum, fie sa reduca productia de sebuum. Poate intrerupe echilibrul natural al pH-ului scalpului. In consecinta, fie trebuie sa suferiti de matreata sau de scalp uleios excesiv.

Deci, daca doriti sa preveniti toate aceste tipuri de boli si obstacole, ar trebui sa evitati sa dormiti cu parul umed. De aceea este recomandat sa folositi un prosop dupa baie si, de asemenea, sa va mentineti perna si spatiul de dormit intotdeauna uscate. Deci, ori de cate ori trebuie sa va spalati parul, intotdeauna faceti acest lucru in timpul zilei. Acest lucru ar fi intotdeauna bun pentru sanatatea dumneavoastra generala.