Ce este epigastralgia, durerea din capul pieptului?

Epigastralgia poate semnala alte complicatii. Tocmai de aceea nu trebuie sa lasi aceasta durere continua din zona dintre coaste si buric sa se agraveze.

Daca te intrebi ce este epigastralgia, afla ca este vorba de o durere care afecteaza mai multe zone ale abdomenului, fiind localizata in epigastru. Persoana afectata resimte o senzatie de arsura in tot abdomenul, care ii provoaca greata si disconfort. Durerea poate fi atat de intensa, incat multi pacienti se sperie si merg la Urgente, deoarece nu inteleg ce li se intampla.

In realitate, epigastralgia poate fi un simptom al unei boli. Desi in majoritatea cazurilor cauza durerii este indigestia, la baza sa pot sta mai multe afectiuni care necesita un diagnostic exact. In plus, pacientul poate resimti o durere continua zi de zi sau aceasta poate aparea brusc. Simptomele sunt:

Durere intensa in epigastru

Greata

Voma

Arsuri la stomac

Senzatie de preaplin dupa ce ai mancat putin

Crampe abdominale

Transpiratii reci

Gaze intestinale

Episoade de diaree sau constipatie

Esofagita si hernia hiatala sunt cele mai frecvente cauze ale epigastralgiei, dupa indigestie. Esofagita este provocata de refluxul gastroesofagian, o afectiune care trebuie tratata cat mai repede. Hernia hiatala este mai intalnita in randul persoanelor trecute de 50 de ani. Aceasta provoaca arsuri la stomac, probleme la inghitire, digestie proasta, respiratie urat mirositoare, etc.

Epigastralgia isi poate avea originea numai in stomac. Una dintre posibilele cauze este ulcerul peptic. Durerea apare toamna si iarna, se intensifica pe timp de noapte si se amelioreaza atunci cand mananci. In multe cazuri, epigastralgia este un simptom al gastritei acute, care poate fi cauzata de o infectie, substante toxice sau alimentatie. In aceasta situatie, durerea este foarte intensa si este insotita, de obicei, de voma si disconfort major.

Este foarte important de retinut ca, in anumite cazuri, epigastralgia este un simptom al apendicitei. Prin urmare, daca simti o durere puternica in partea superioara a abdomenului, nu ezita sa mergi la medic sau chiar la spital.

O alta cauza a epigastralgiei poate fi boala Crohn aflata in stadiile initiale. Totodata, daca durerea este localizata in partea stanga a abdomenului, aceasta poate fi cauzata de o afectiune la colon (diverticuloza, volvulus, neoplasm, etc.).

Pe lista de probleme intestinale care stau la baza epigastralgiei se afla si iritatiile colonului. In acest caz, durerea este resimtita sub forma de colici sau gaze intestinale.

Pancreatita acuta debuteaza, de obicei, cu durerea epigastrica. Este important sa fii atent la acest simptom daca este localizat in capul pieptului, mai ales daca este insotit de voma sau distensie abdominala.

Infarctul miocardic acut poate provoca epigastralgie, adica durere in capul pieptului. Acest simptom este intalnit si la pacientii cu diabet inainte de a suferi un infarct.

Durerea poate fi brusca, opresiva si insotita de varsaturi. Indiferent de situatie, pentru a fi sigur ca nu exista nicio problema grava, mergi la Urgente pentru a primi un diagnostic corect cat mai curand posibil.

Acum ai aflat ce este epigastralgia si ce probleme de sanatate poate semnala. Desi cauzele sunt diverse (indigestie, ulcer, colon iritat, afectiuni cardiace, etc.), acestea au un factor comun care poate reduce riscul de imbolnavire.

Elementul comun la care ne referim este alimentatia. Printr-o dieta sanatoasa, poti preveni dezvoltarea sau agravarea acestor boli.

Tine cont de urmatoarele recomandari:

Redu consumul de grasimi.

Alege alimente alcaline.

Serveste mai multe portii mici de-a lungul zilei. In acest fel, nu iti suprasoliciti sistemul digestiv.

Mananca fructe si legume proaspete si evita alimentele pline de conservanti sau chimicale.

Redu consumul de sare si zahar.

Atentie la consumul de ibuprofen sau alte antiinflamatoare nesteroidiene.

In concluzie, nu ezita sa te adresezi medicului pentru orice problema, durere sau schimbare care tine de sistemul digestiv. Preventia si ingrijirea organismului sunt sinonime cu sanatatea si bunastarea.