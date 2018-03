Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii. Legatura dintre vis si moarte

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii. De obicei in vis, dintii fie lipsesc, fie cad, se sparg sau chiar se descompun. Dintii pot simboliza anumite aspecte de-ale noastre pe care nu le recunoastem, posibil ca egoul sa fie provocat.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii. Nu uita ca dintii pot fi vizibili pentru ceilalti oameni (societate) sau pot fi acoperiti, cand gura este inchis. Este nevoie de timp pentru a intelege daca este o probleme externa sau interna sau daca este adanc ascunsa in mintea subconstienta.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Extragerea dintilor

Cine trage de dintii tai, tu sau altcineva? In ce directie se trage? Dintele a fost scos? Cine era pe langa tine? Cum te-ai simtit? Odata ce ai raspuns la toate aceste intrebari, poti incepe descifrarea visului. Daca tu esti cel care te trage de dinti atunci este posibil sa aiba legatura cu vorbirea sau modul in care iti conduci viata in realitate. Sau poate ca te macina ceva in interior ceea ce te distrage. Daca altcineva iti trage dintele poate insemna ca o anumita persoana incerca sa scoata de la tine ceva valoros. Un necunoscut iti trage dintele indica mai degraba o problema interna pe care tu insuti nu o poti vedea.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Dinti care se descompun

Dintii care se descompun simbolizeaza anxietatile si fricile tale ascunse adanc in interior. Cum te simti in interior poate fi, acum vizibil si in exterior. Dintii care se descompun iti arata tie dar si celorlalti declinul si degenerarea imaginii tale. Ce se intampla in viata de zi cu zi are un impact asupra semnificatiei visului. Daca nu te simti bine sau nesigur in preajma celorlalti, visele despre dintii care se descompun sunt normale. In aceleasi timp sugereaza ca iti este teama de batranete.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii

Caderea dintilor ar putea reflecta modul in care te simti in legatura cu tine insuti. Inseamna o lipsa a sprijinului interior si de aceea te-ai putea simti la pamant. Aceste vise ar putea avea legatura cu toate fricile si anxietatile pe care le ai la locul de munca sau acasa. Locul si oamenii din vis pot oferi indicatii pretioase. Daca privesti in oglinda atunci semnificatia este diferita. O reflectie asupra increderii de sine de va ajuta sa-ti intelegi visul. Viseul este o metafore despre cum te simti.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Dintii se prabusesc

Reprezinta teama ca imbatranesti sau simti ca te prabusesti in interior. Ca o cladire care odata a fost mare su puternica, iar acum a fost dinamitata si au ramas doar ruinele de ea. Simti cumva ca ai devenit neputincios desi in trecut te simteai puternic intr-un anume aspect al vietii tale? Ar putea fi egoul care iti spune ca trebuie sa schimbi ceva pentru a iesi din aceasta situatie. In viata lucrurile s-au schimbat asa ca este timpul ca si tu sa o faci. Daca simti ca esti la pamant inseamna ca ai anumite emotii interioare pe care nu stii cum sa le gestionezi.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Iti pierzi dintii

Pierderea unui dinte se simte ca si cum ai fi pierdut o piesa a unui puzzle pe care nu-l poti completa in interiorul tau. Pentru a descoperi despre ce este vorba este nevoie de o autoreflectie. Daca ai pierdut un dinte in fata unei oglinzi arata unde trebuie sa mearga analiza. Sau poate insemna ca ai pierdu ceva ce a facut parte din existenta ta. Iata cateva ponturi care te vor ajuta sa intelegi mai bine semnificatia visului:

- Probleme legate de atasament;

- Teama de a renunta la ceva ce a fost pentru multa vreme parte din viata ta;

- Frica de esec;

- Teama de a te face de rusine;

- Simti ca nu ai control in relatiile personale;

- Este posibil sa-ti fi stabilit scopuri prea inalte;

- Teama de pierdere;

- Incerci sa ascunzi ceva;

- Teama de a pierde bani sau de a fi abandonat.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Alte simboluri

Dinti sparti/ciobiti/strambi

Un personaj de film care are un dinte spart si ciobit sugereaza o persoana saraca, needucata sau saraca cu duhul pe seama careia se face haz. Sentimentul este de jena si toata lumea observa un asemenea dinte cu probleme. In adancul sufletului te-ai putea simti ranit in legatura cu anumite aspecte ascunse ale vietii tale care acum ies la suprafata. Aceste vise pot reprezenta insecuritatile care trebuiesc rezolvate. Mastile sunt create de ego pentru a te proteja de propriile tale imperfectiuni pe care ai face orice sa le ascunzi. Atunci cand esti expus la ele nu te simti prea bine. Visul iti spune ca este timpul sa arunci o privire in interiorul tau si sa faci ceva pentru a rezolva problema. Cand in vis apare un dinte stramb inseamna ca trebuie sa indrepti ceva in viata ta.

Daca visezi ca o persoana iti sparge dintii inseamna ca un anume om incearca sa-ti distruga imaginea. Daca nu poti recunoaste despre cine este vorba atunci este vorba despre un comportament autodistructiv asa ca fii atent. Ai putea face ceva lipsit de etica sau ca ai fost pacalit.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Moarte

Au existat cauzuri de legaturi ciudate intre visele despre dinti si moarte. Unele persoane au povestit ca dupa ce au visat ca si-au pierdut dintii cineva apropiat a disparut dintre cei vii.

Ce inseamna cand visezi ca iti cad dintii: Ponturi

- esti stresat in legatura cu situatia de la locul de munca;

- iti este teama sa nu te simti inadecvat;

- te temi sa nu pari prost in fata oamenilor;

- esti stresat ca pari batran sau ca nu poti sa-ti pastrezi infatisearea tinereasca;

- ai mintit pe cineva;

- lipsa de putere la munca sau in relatiile personale.