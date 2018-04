Ce inseamna cand visezi peste. Ce mesaje iti trimite subconstientul

Ce inseamna cand visezi peste. Visele in care apar pesti care inoata sunt mesaje ale subconstientului, mai ales cand sunt asociate cu oceanul. Prinderea unui peste inseamna ca un lucru ascuns adanc in subconstient este adus la suprafata.

Ce inseamna cand visezi peste: Icre

Icrele sunt, adesea, asociate cu potentialul si noi inceputuri. Icrele in vis pot reprezenta idei nou sau o noua directie transmise de subconstient.

Ce inseamna cand visezi peste: Fertilitate

Pestii sunt vazuti ca un simbol al fertilitatii si al dezvoltariii personale. Un peste care inoata in vis poate simboliza conceptia. Oamenii asociaza pestii in ocean cu sperma. Unele femei au vise cu pesti care inoata in timpul sarcinii.

Ce inseamna cand visezi peste: Mancatul sau gatitul unui peste in vis

Gatitul si mancatul sunt asociate cu hranirea sufletului. Consumul unui peste simbolizeaza credintele, filozofia sau spiritualitatea ta. Arata ca incorporezi in tine noile tale realizari. Gatitul unui peste in somn are aceeasi semnificatie cu mancatul insa acum se pune accentul in special pe pregatirea si procesul prin care cel care viseaza isi incorporeaza noile informatii, concepte si noile descoperiri in viata reala. Modul in care prepar pestele dezvaluie provocarile cu care se confrunta visatorul in timpul transformarii.

Curatarea pestelui (care are legatura atat cu gatitul cat si cu mancatul lui) sugereaza modul in care cel care viseaza jongleaza cu starile emotionale astfel incat sa fie prezentabile si acceptabile de ceilalti. Visatorul isi cenzureaza sau nu dezvaluie in totalitatea sentimentele.

Ce inseamna cand visezi peste: Peste mort

Un peste mort inseamna dezamagire si pierdere. Pierderea poate fi asociata cu puterea/ averea, o idee, un capitol spiritual sau infertilitate. De vreme ce pestii sunt legati de subconstient, un peste mort poate inseamna renuntarea la un lucru vechi in favoarea unei potentiale crestere.

Moartea poate avea atat asociatii pozitive cat si negative pentru visator. Este, prin urmare, important sa se descopere daca este vorba despre incheiere sau noi inceputuri. Incheierea prematura a unei actiuni poate avea consecinte negative, insa si agatarea de un lucru poate fi o piedica in dezvoltarea personala a celui care viseaza.

Ce inseamna cand visezi peste: Pesti intr-un acvariu

Un acvariu reprezinta vasul in care se afla emotiile cuiva. Marimea si calitatea acvariului arata starea in care sunt emotiile sale. Un acvariu indica faptul ca visatorul isi compartimenteaza emotiile, ceea ce poate avea ca efect pierderea conexiunii cu Sinele Superior. Acvariul arata si cum isi tine el/ea in frau emotiile. Daca priveste cum inoata pestii intr-un acvariu, atunci s-ar putea simti detasat de societate.

Daca viseaza ca traieste intr-un acvariu, poate insemna ca simtui presiunea exercitata de cei din jur. Pestii dintr-un acvariu nu se pot ascunde, asa ca persoana in cauza se poate simti judecata, criticata, analizata de ceilalti. Acest vis este asociat cu familia, cu scoala sau cu locul de munca.

Daca viseaza ca prinde un peste mai mare decat ar fi crezut, inseamna ca are senzatia ca nu poate gestiona ceea ce subconstientul a scos la suprafata.

Ce inseamna cand visezi peste: Cineva pescuieste

Aparitia unui pescar in vis sugereaza ca persoana respectiva incearca sa prinda ceva in viata sa reala.

Visul despre pescuit la copca sugereaza ca persoana in cauza depaseste o bariera emotionala si se confrunta cu sentimente care ies la suprafata. Insa pescuitul poate insemna si ca visatorul are nevoie de relaxare.

Ce inseamna cand visezi peste: Undita

Undita poate reprezenta instrumentul si motivatia necesare pentru explorarea subconstientului. Este gata sa te confrunti cu probleme si emotiile pe care le-ai ignorat pana acum. Undita indica faptul ca esti pregatit pentru o calatorie interioara, de autodescoperire. Daca visul se concentreaza pe instrumente si planificare si nu pe actul pescuirii inseamna ca te pregatesti pentru aceasta calatorie interioara.

Ce inseamna cand visezi peste: Carlig de pescuit

Carligul de pescuit inseamna o idee pe care trebuie sa o „prinzi". Visul poate indica si ca este „prins" cu ceva. Un carlig poate insemna ca esti pacalit sau manipulat sa faci ceva.

Ce inseamna cand visezi peste: Meduza

Meduzele din vis pot insemna lucruri diferite, in functie de tipul meduzei: unele inteapa si sunt foarte periculoase in vreme ce altele sunt total inofensive. O meduza poate reprezenta o amintire dureroasa, altele pot dezvalui unele aspecte ascunse de agresivitate sau ostilitate din relatiile celui care viseaza.

Meduza poate indica si sentimente de incertitudine sau lipsa de incredere in fortele proprii. Poate ca ai probleme sa-ti sustii punctul de vedere intr-o anumita situatie sau poate simti ca standardele tale morale ori credintele tale sunt depasite.

Daca meduza iti creeaza o stare pozitiva celui care viseaza poate fi o indicatie ca trebuie sa se lase dus de val. Meduzele sunt purtate de valurile oceanelor. Poate ca simte ca face parte din ceva mai mare decat propria persoana si si-a gasit serenitatea.