Ce mananca oamenii care nu au niciodata probleme cu inima

Un studiu facut in SUA estimeaza ca, pana in anul 2020, bolile de inima vor fi principala cauza de mortalitate. Peste 25 de milioane de oameni ar putea sa moara anual din cauza complicatiilor la inima. Deoarece aceste boli au ca principala cauza alimentatia, specialistii va recomanda ce alimente sa consumati pentru a va mentine sanatatea inimii.

Pestele

Asociatia Americana pentru Sanatatea Inimii recomanda consumul de peste de cel putin doua ori pe saptamana. Este bun in special pestele mai gras deoarece este mai bogat in acizi grasi de tip Omega-3. Acesti acizi grasi reduc riscul de a suferi de artrita, scad nivelul colesterolului si al tensiunii arteriale.

Uleiul de masline

Schimbati uleiul normal sau untul cu uleiul de masline pentru ca ajuta la reducerea nivelului de colesterol. Grasimile monosaturate care se gasesc in uleiul de masline sunt cele mai "sanatoase" dintre grasimi, dar nu trebuie uitat ca ele raman totusi un tip de grasimi, asa ca trebuie folosit cu moderatie chiar si uleiul de masline.

Nucile

Un studiu amplu realizat anul trecut a aratat ca daca un om inlocuieste in alimentatia sa consumul de carne rosie cu cel de nuci, riscul de a suferi un accident vascular cerebral scade cu 17%. Grasimile nesaturate din nuci pot ajuta la reducerea colesterolului in comparatie cu carnea rosie, insa nu trebuie uitat faptul ca chiar si asa au un nivel destul de ridicat de grasimi si calorii. Consumati nuci cu grija ca portiile sa fie moderate.

Fructele de padure

Fructele de padure sunt bogate intr-un anumit tip de antioxidant care se numeste polifenol care poate scadea tensiunea arteriala si mai poate stimula asa-numitul "colesterol bun". Un studiu din 2011 a relevat faptul ca afinele contin niste compusi numiti antociani, care se mai gasesc si in zmeura, care sunt foarte buni pentru protejarea impotriva tensiunii arteriale mari.

Fulgii de ovaz

Fibra continuta de fulgii de ovaz, precum si de alte tipuri de cereale cum ar fi cele integrale, fructe sau legume, reduce absortia de colesterol in sange, ajutand la mentinerea arterelor "curate".

Soia

Au existat o serie de studii contradictorii in privinta ajutorului pe care l-ar da soia scaderii colesterolului, asa ca deocamdata nu exista dovezi clare. In schimb, in privinta proteinelor pe care le contine nu a existat nicio indoiala. Nivelul scazut de grasimi, comparativ cu carnea rosie, este un alt avantaj al consumului de soia.

Ciocolata neagra

Datorita unor compusi numiti flavonoide, care funtioneaza precum antioxidantii, reducand colesterolul si in acelasi timp satisfacandu-ne pofta de dulce, ciocolata neagra este recomandata pentru reducerea tensiunii arteriale si pentru prevenirea formarii cheagurilor de sange.

Rosiile

Aceste legume sunt cea mai mare sursa de licopen, un antioxidant puternic. Desi studiile nu au fost foarte clare, se pare ca licopenul ar putea juca un rol important in prevenirea problemelor cardiovasculare tocmai datorita proprietatilor sale anti-inflamatorii.

Cartofii

Cartofii dulci sunt un adevarat "scut" cu antioxidanti impotriva bolilor cardio-vasculare. Orice tip de cartofi are un continut ridicat de fibre si potasiu, esential pentru mentinerea inimii in cea mai buna stare.