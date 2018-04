Ce masini poti cumpara in aprilie de la ANAF, la preturi foarte mici! Mercedes la pret de chilipir

ANAF scoate la licitatie, in luna aprilie a acestui an, masinile unor firme cu probleme, care au intrat in proprietatea statului. Masinile confiscate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sunt scoase la licitatie la pret de chilipir.

Iata ce autoturisme poti cumpara in aprilie de la ANAF

1. Nissan Navara Double fabricat in 2006, pretul de pornire este de 23.177 lei

2. Mercedes Benz Atego fabricat in 2001, pretul de pornire este de 18.600 lei

3. Volkswagen Passat Variant fabricat in 2003, pretul de pornire este de 13.571 lei

4. Ford Fafy Transit fabricat in 2003, pretul de pornire este de 11.861 lei

5. Hyundai Getz fabricat in 2003, pretul de pornire este de 5.689 lei

6. Volkswagen Passat fabricat in 2008, pretul de pornire este 21.766 lei

7. Seat Ibiza fabricat in 2009, pretul de pornire este 17.682 lei