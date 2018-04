Ce se intampla daca bei cafea pe stomacul gol!

Cafeaua are multe beneficii pentru sanatate si este bogata in antioxidanti, putand preveni multe probleme de sanatate cronice. Cu toate acestea, s-a descoperit ca antioxidantii din cafea pot cauza numeroase reactii negative in corp. In special daca o consumi inainte de mese.

Consumul unei cafele simple pe stomacul gol duce la eliberarea de acid in tractul digestiv, mai mult ca de obicei. Daca suferi de gastrita, probabil ai simtit asta.Expertii sustin ca nu trebuie sa bei niciodata cafea cand te trezesti. Iti va creste nivelul de cortizol foarte repede si corpul tau va avea nevoie de mult timp pentru a-l stabiliza. Consumul de cafea pe stomacul gol creste nivelul de acid grastric, fapt care duce la balonari si voma.

Cea mai buna perioada pentru consumul cafelei este la o ora dupa masa, dupa ce ai mancat ceva inainte, cel putin o felie de paine.Daca nu poti renunta la acest obicei, pune lapte sau unt in cafea pentru a-i mai ameliora efectele.

