Ce se intampla daca pui ceapa pe talpi seara inainte de culcare. Beneficiile sunt uimitoare

Partea de jos a picioarelor (talpile) sunt puncte puternice si directe de acces cu organele interne din corp prin ceea ce este cunoscut sub numele de meridiane in medicina chineza. Aceste meridiane sunt cai catre fiecare organ din corpul tau.

Unii oameni spun ca meridianele nu exista in interiorul corpului sau in partea de jos a picioarelor. Pentru cei care inteleg medicina chineza, este posibil sa stiti ca sistemul de meridiane este foarte strans corelat cu sistemul nervos.

Daca credeti ca aveti nervi si un sistem nervos, credeti ca aveti si meridiane, este in esenta acelasi lucru atunci cand il interpretati si va uitati unde sunt meridianele in interiorul corpului.

Talpile au multe terminatii nervoase diferite, aproximativ 7000 (in principal meridianele) care se leaga direct de diferite organe din organism. Ele sunt circuite electrice foarte puternice in corp si adesea sunt latente pentru ca purtam pantofi si nu folosim acupunctura pentru a ajuta meridianele sau nervii in vreun fel. De aceea va recomand sa mergeti in picioare goala, pentru a stimula acei meridiani de pe talpile picioarelor, precum si pentru a va impamanta cu campul de ioni negativi ai Pamantului.

Una dintre cele mai eficient mod de a deschide aceste cai electrice (meridianele) si de a va ajuta sa va purificati organele interne fara a face nimic intern (dieta asociata) este de a taia ceapa sau usturoiul si a le pune in sosete (la partea inferioara a picioarelor tale) in timpul somnului.

Ceapa si usturoiul sunt cunoscute pentru purificarea aerului si, atunci cand sunt aplicate pe piele local, distrug germeni si bacterii, dar si acidul fosforic (substanta din ceapa care te face sa plangi cand le tai deschis) intra in sange, ajuta la purificarea sangelui si ucide orice bacterie sau germene.

Deci, este destul de simplu, aici sunt cele doua etape pentru a va purifica sangele si a ucide germenii si bacteriile.

Pasul 1: Se taie ceapa organica in felii (ceapa alba sau rosie)

Veti dori sa utilizati ceapa organica deoarece acestea nu vor contine pesticide si alte substante chimice pe care nu doriti sa le asezati pe picioare si sa intrati in sangele dvs. toata noaptea. Veti dori doar sa taiati ceapa in felii plate, astfel incat acestea sa poata fi aplicate pe intregului dvs. picior (ca o platforma), astfel incat partea de jos a picioarelor sa fie scufundata cu ceapa in timpul somnului.

Pasul 2: Puneti ceapa in sosete sub picioare (in partea de jos) si dormiti!

Pe masura ce dormiti, puterile naturale de vindecare ale cepei vor actiona intermediul pielii (aplicare transdermica), purificandu-va sangele si ucigand bacteriile si germenii, precum si absorbtia toxinelor! De asemenea, va ajuta la purificarea aerului din camera dumneavoastra.

Veti beneficia si de efectele de purificare a aerului! In Anglia, in timpul plagilor, s-ar fi taiat ceapa si lasata in camera pentru a purifica aerul si pentru ai ajuta sa nu fie susceptibili la infectii, gripa sau orice altceva care le-ar putea face rau.

Dupa cum puteti vedea aici in imaginea de mai jos organele si sistemele din interiorul corpului si punctele lor de legatura de meridian in picior.

Iata avantajele taierii unei cepe si asezarea in sosete in timp ce dormi:

- Purifica sangele: Acidul fosforic din ceapa in timp ce este aplicat si absorbit prin mijloace transdermice purifica sangele.

- Ucide bacterii, germeni si agenti patogeni: Ceapa (si usturoiul) au beneficii antibacteriene si antivirale puternice!

- Purificati aerul