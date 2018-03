Ghimbirul are o multime de proprietati care te ajuta sa fii sanatos si in forma. Iata ce se intampla in corpul tau daca mananci ghimbir in fiecare zi, timp de o luna.

Se reduce colesterolul si scade riscul bolilor cardiovasculare

Studii medicale scot la iveala faptul ca doua grame de pudra de ghimbir pe zi scad glicemia, rezultatele fiind vizibile dupa trei luni de consum. Un alt studiu a relevat faptul ca trei grame de pudra de ghimbir pe zi, timp de 45 de zile, contribuie la reducerea colesterolului.

Se imbunatateste functionarea creierului

La un studiu la care au participat femei de varsta mijlocie s-a constatat faptul ca antioxidantii din ghimbir au ameliorat declinul cognitiv, inclusiv cel cauzat de Alzheimer.

Se amelioreaza problemele digestive

Ghimbirul stimuleaza productia de saliva si calmeaza tulburarile digestive. 1,2 grame de pudra de ghimbir pe zi, inainte de masa, contribuie la reducerea indigestiilor cu pana la 15%.

Se reduc greturile

Ghimbirul este recomandat in cazul gravidelor pentru a ameliora starile de rau cauzate de sarcina. 1-1,5 grame de ghimbir sunt suficiente pentru a reduce greturile provocate de sarcina.

Se amelioreza durerile si inflamatiile

Ghimbirul trateaza multe tipuri de dureri, de la cele musculare, la crampele menstruale. Potrivit unor studii, ghimbirul poate fi folosit si in cazul durerilor cauzate de artrita si batranete.

Cum sa pastrezi ghimbirul proaspat mai mult timp

Ghimbirul are o multime de beneficii pentru sanatate asa ca nu ar trebui sa lipseasca sub nicio bucatarie. Tocmai de aceea este important sa depozitezi bine daca vrei sa-l folosesti proaspat fie intr-o reteta sau chiar sub forma de cea. Atunci cand il depozitezi in mod corespunzator poate ramane proaspat timp de mai multe saptamani. Iar cand nu o faci cum trebuie, in numai cateva zile ghimbirul tau se usuca si isi pierde din savoare si din caracteristicile sale unice.

Cumpara inteligent

Primul pas pentru pastrarea unui ghimbir de calitate este sa stii cum sa alegi cel mai bun produs. Selecteaza ghimbirul cu o coaja matasoasa, cu o textura ferma si care pare mai greu decat marimea sa. Evita bucatile moi, incretite sau care par mucegaite.

Cea mai buna modalitate de depozitare a ghimbirului

Pune ghimbirul intreg, necojit intr-o punga de plastic resigilabila, din care ai scos aerul si baga-l in frigider. Daca ai taiat o bucata din ghibir, asigura-te ca este uscat stergandu-l cu un servetel din hartie inainte de a-l pune in punga.

Daca ghimbirul este decojit il poti depozita la fel insa ar trebui sa stii ca nu se va pastra proaspat la fel de mult.

Cum sa cultivi ghimbir in casa

Condimentul perfect pentru cresterea in casa este ghimbirul. Iubeste partial soarele, nu necesita eforturi prea mari de ingrijire, poti folosi o particica din el si restul il lasi in sol pentru a continua sa creasca. Si, mai presus de toate, este delicios.

Cateva lucruri despre ghimbir

Ghimbirul nu este rezistent la frig si are nevoie de 10 luni pentru a ajunge la maturitate. Cel mai bine este sa plantezi ghimbirul in ghiveci, in casa, iar in timpul verii il poti scoate afara.

Ghimbirul este una dintre plantele miraculoase care se dezvolta bine in locurile semiintunecate, ceea ce il face ideal pentru a creste in casa, in locurile in care soarele nu-si trimite razele pe intreaga perioada a zilei.

De asemenea, poti taia o bucatica din radacina ghimbirului, iar restul lasat in pamant continua sa creasca. Ghimbirul poate fi folosit ca planta medicinala, ceai sau in alimente.

Cum poate fi plantat ghimbirul?

In primul rand ar trebui sa cumperi seminte dintr-un supermarket sau dintr-o florarie, desi nu se gasesc la vanzare in orice magazin.

Daca plantrezi o radacina ai grija ca aceasta sa nu fie veche si uscata. In plus, este recomadat sa aiba cativa bulbi pe ea, daca sunt si cateva frunzulile verzi, cu atat mai bine.

Alege ghiveciul potrivit

Spre deosebire de alte plante de interior, ghimbirul se dezvolta foarte bine in ghivece late si adanci. Radacina se dezvolta pe orizontala asa ca asigura-te ca vasul in care ai plantat-o ii permite sa o faca.

Cum sa cresti ghimbirul in interior, pas cu pas:

- inainte de toate, pune peste noapte in apa calduta radacina pentru ca a doua zi sa fie gata de plantare;

- umple un ghiveci un pamant bogat, usor de drenat;

- planteaza radacina in pamant (cam 5 cm). Apa este binevenita;

- pune vasul intr-un loc caldut, insa care sa nu fie prea luminos;

- ai grija ca pamantul sa fie intotdeauna umezit asa ca trebuie pusa apa in mod regulat.

Recoltarea ghimbirului

Dupa 3-4 luni de cand a inceput cresterea, poti sa incepi recoltarea ghimbirului. Indeparteaza putin pamant astfel incat sa apara una dintre radacini, taie o bucatica mica, apoi acopera restul cu pamant.

Planta va continua sa produca radacini si atat timp cat este bine ingrijita poate fi recoltata la nesfarsit.