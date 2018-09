Ce spune ministrul Muncii despre scandalul dintre Sandy Matei si Darius Valcov

Ministerul Muncii face publice primele concluzii ale verificarilor efectuate de Corpul de Control al institutiei in scandalul publicarii unei fise medicale a protestatarului Sandy Matei de catre consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov.

„Corpul de control al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale a demarat azi o verificare vis-a-vis de informatiile aparute in spatiul public cu privire la o persoana beneficiara de pensie de invaliditate. Din primele cercetari s-a constatat ca, pe un cont de socializare, a aparut o decizie de incadrare in grad de invaliditate a unei persoane, in vederea emiterii deciziei de pensionare, adica de un act administrativ. Deci nu avem de-a face cu un certificat medical, de fise BP2, FIAM sau alte documente medicale de confirmare a unui diagnostic. Este un act administrativ, cu valabilitatea de un an, mai precis intre 2006 si 2007, care nu mai produce niciun fel de efecte juridice si care a mai fost mentionat in presa, in Decembrie 2017, in urma unei altercatii din Piata Victoriei, cand un pensionar a fost agresat cu un box. Acest act administrativ se intocmeste in mai multe exemplare si un exemplar ajunge inclusiv la angajator, pentru ca invaliditatea de gradul 3 permite dreptul la munca pe o perioada de 4 ore/zi si orice angajator potential are obligatia sa il solicite, caracterul nefiind astfel unul secret", precizeaza Ministerul Muncii.