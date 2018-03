Ce spune parintele Necula despre femeile care se machiaza

Parintele Constantin Necula este unul dintre cei mai apreciati preoti de catre romani. Acesta ofera des sfaturi tinerilor despre cum sa traiasca in comuniune cu Dumnezeu, in ciuda provocarilor mdoerne la care sunt supusi zi de zi.

"Ganditi-va la machiaj din punct de vedere teologic. Omul, fiind chipul slavei lui Dumnezeu, orice adaos sau scadere din el duce la o demonetizare a lui, ca persoana. Se pierde prosopon-ul (gr. Chipul), persoana, ceva din indentitate. Ma gandesc la o imagine pe care o am de cand eram mic, la Brasov, cand deasupra scenei de la teatrul de papusi erau doua masti: una care rade, alta care plange. E cea mai buna icoana pe care o am asupra persoanei din teologia bizantina. (...) La tanticile machiate, problema se pune invers. Pe masura ce vor sa se individualizeze, fara indoiala ca... se individualizeaza, nu mai seamana cu nimic! Uneori nu mai seamana chiar cu nimic omenesc. Observati, exista un continut telogic al machiajului. Pe de alta parte, exista o doza de bun simt, peste care daca se trece, este lezata inclusiv frumusetea feminina; in fond, o fata care se machiaza recunoaste... ce? De ce se machiaza? Ca sa arate mai frumoasa. Deci in esenta, fara machiaj e urata, e o urmare a unui complex. Iar cum complexele au la baza pacate, trebuie sa caute ce anume este pacat in ea, incat sa aiba nevoie de adjuvantul acesta, pentru a merge mai departe. (...) Pe mine ma deranjeaza cand, pentru machiaj, fetele sunt scoase afara din Biserica. Domnisoarelor si doamnelor care va machiati, nu exista anatema pentru machiaj!"