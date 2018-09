Ce spune un fost presedinte CCR despre rectificarea bugetara: Poate fi avizata si fara avizul CSAT

Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean, declara ca rectificarea bugetara poate fi adoptata chiar si fara avizul CSAT, insa numai printr-o decizie a Parlamentului.

Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, a declarat, miercuri ca rectificarea bugetara poate fi adoptata, dupa ce s-a solicitat avizul CSAT, chiar daca acesta este negativ sau nu a fost dat, insa decizia trebuie luata de Parlamentul Romaniei nu de Guvern, prin Ordonanta guvernamentala.

"Este o practica, o decizie Curtii Constitutionale, care spune ca avizele acestea sunt obligatoriu de cerut, dar nu este obligatoriu sa se respecte. Fiind vorba de rectificarea bugetului de stat, Parlamentul ar putea sa treaca si sa adopte rectificarea trecand peste avizul negativ al CSAT, dar numai Parlamentul, nu Guvernul. Parlamentul, fiind unica autoritate legislativa ar putea sa faca acest lucru pentru ca este forul legislativ suprem.Nimeni nu il poate opri sa faca asta", a decarat Zegrean. Precizarile vin dupa ce presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca sedinta CSAT a fost suspendata si asteapta ca Guvernul sa vina cu un nou proiect de rectificare, dupa ce membrii Consiliului Suprem nu au cazut la un acord pentru a emite avizul necesar pe proiectul de rectificare.

"Nu s-a putut obtine consens, unanimitate si nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificare. Asadar am suspendat sedinta CSAT", a declarat presedintele Klaus Iohannis.

Seful statului a cerut Executivului sa vina cu un proiect care sa elimine taierile "inexplicabile" ale bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale. "Prin aceasta suspendare am creat posibilitatea guvernului sa revina cu un nou proiect de rectificare, sa renunte la aceste taieri bugetare in zona securitatii nationale, care in niciun caz nu pot fi explicate decat eventual printr-o sintagma de tip sicana politica, sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata, se va putea obtine avizul CSAT. Este numai raspunderea guvernului pentru ce se intampla in continuare. (...) Daca dorim sa insistam pe sicane politice atunci lucrurile s-ar putea corecta putin mai greu (...) Romania este o tara sigura, romanii sunt bine aparati, dar aceste lucruri nu vin de la sine. (...) Avem institutii, avem servcii performante care garanteaza romanilor aceasta securitate. Ea nu trebuie si nu poate sa fie diminuata pentru niste considerente de politica marunta", a spus Iohannis. Guvernul se reuneste miercuri, incepand cu ora 13.00, fiind cautata o solutie privind deblocarea situatiei ce vizeaza proiectul rectificarii bugetare. Sedinta este programata la Palatul Victoria de la ora 13.00, iar Executivul nu a publicat, pana a aceasta ora, proiectele aflate pe ordinea de zi. In cazul in care nu se va gasi urgent o solitie, ministrul de Finante anunta ca efectele se vor vedea inclusiv la nivelul acordarii salariilor.