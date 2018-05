Cea mai bună dietă din toate punctele de vedere in 2018

Cele mai bune diete din 2018 au fost stabilite pe plan internaţional de către US News, o publicaţie care face anual topurile dietelor din lume. Dietele premiate în 2018 au fost publicate de-a lungul timpului şi pe CSID, iar acum le-am adunat într-un singur loc pe cele mai bune 33, rămânând la o selecţie a dietelor cele mai practice, căutate, utile şi eficiente.

Categoria "Cea mai bună dietă din toate punctele de vedere" conţine 33 de diete, prezentate în mod descrescător. O dietă bună trebuie să fie relativ uşor de urmat, nutritivă, sigură, eficientă pentru pierderea în greutate şi în egală măsură trebuie să te protejeze de diabet şi boli de inimă, două dintre afecţiunile majore aflate în strânsă legătură cu alimentaţia.

1. Dieta DASH

Dieta DASH, bogată în legume, cereale integrale şi produse lactate cu conţinuturi scăzute de grăsimi, a ocupat primul loc în topul general al celor mai bune diete din lume pentru al cincilea an consecutiv, depăşind dieta Weight Watchers şi dieta mediteraneană, informează Reuters. Dieta DASH, care determină o scădere a tensiunii arteriale fără administrarea de medicamente, a fost aleasă de un grup de experţi în sănătate drept cea mai bună dietă pentru persoanele diagnosticate cu diabet şi, totodată, cea mai bună soluţie pentru o alimentaţie sănătoasă, după cum a anunţat publicaţia americană News & World Report.

2. Dieta Mediteraneană

Dieta mediteraneană se bazează pe ulei de măsline, nuci, fructe, cereale, vegetale şi carne de peşte. Este cunoscut faptul că o astfel de dietă ajuta la prevenirea bolilor cardiace, dar puţini ştiu că ea este recomandată şi în cazul prevenirii diabetului şi mai ales pentru a-i ajuta pe cei care au predispoziţia genetică de a dezvolta o astfel de afecţiune.

3. Dieta flexitariană

Concepută pentru o pierdere în greutate, în timp ce este atentă şi la păstrarea unei sănătăţi optime, dieta flexitariană reprezintă un mod de a mânca echilibrat, adecvat şi pentru vegetarienii care din când în când poftesc la carne, dar şi pentru carnivorii convinşi, care au ajuns la concluzia că este bine să îşi mai echilibreze meniul cu alimente sănătoase. E de remarcat că flexitarienii cântăresc cu 15% mai puţin decât cei care îşi bazează hrana pe produsele de origine animală, au o rată mai scăzută de boli de inimă, diabet şi cancer şi trăiesc în medie cu 3,6 ani mai mult.

4. Dieta Weight Watchers

Dieta Weight Watchers (Îngerul păzitor al greutăţii) reprezintă una dintre cele mai vechi metode de slăbit, datând încă din anii 60 şi având originile în Statele Unite ale Americii. Acest program de slăbire a avut şi are încă numeroşi adepţi, în principal datorită faptului că nu este o dietă drastică, nu există alimente interzise şi se poate slăbi aproximativ 1 kilogram pe săptămână. În plus, dieta WW poate fi adaptată fiecărei persoane şi nu presupune eforturi financiare considerabile.

5. Dieta unei minţi sănătoase (Mind Diet)

Acest regim alimentar creat de cercetătorii de la Rush University Medical Center din Chicago ar putea reduce în mod semnificativ riscul de a face Alzheimer, chiar şi pentru persoanele care nu îl urmeză cu stricteţe. Alzheimer este o boală ce afectează zonele creierului care controlează memoria, inteligenţa, capacitatea de judecată, limbajul şi comportamentul. Studiul cercetătorilor din Chicago arată că persoanele care au urmat dieta MIND au prezentat un risc cu 53% mai scăzut de a se îmbolnăvi de Alzheimer.

6 Dieta TLC (Therapeutic Lifestyle Changes)

Dieta TLC a fost inventată de specialiştii americani de la Institutul Naţional de Sănătate, în parteneriat cu Asociaţia Americană a Inimii şi o echipă de medici din cadrul programului educaţional privind ţinerea sub control a nivelului colesterolului. Aceasta se bazează pe reducerea drastică a grăsimilor saturate şi pe introducerea în alimentaţie a cât mai multe fibre, care au capacitatea de a reduce în mod natural nivelul de colesterol din sânge. Scopul acestei diete este de a elimina excesul ponderal într-un mod cât mai sănătos, fără restricţii drastice, astfel încât regimul alimentar să poată fi urmat fără probleme, deci să devină un stil de viaţă. De asemenea, se urmăreşte reducerea nivelului colesterolului cu 8-10% în şase săptămâni.

7. Dieta volumetrică

Studiile din numeroase ţări au demonstrat că oamenii tind să mănânce acelaşi volum de alimente în fiecare zi, indiferent de numărul de calorii al acestora. Deoarece unele alimente sunt mai puţin dense caloric decât altele, dieta volumetrică se bazează pe principiul că poţi consuma mai puţine calorii fără a consuma mai puţină mâncare. Alimentele care au un conţinut scăzut de calorii, dar cu volum mare, te ajută să te simţi sătul, iar asta în timp ce tu scapi deja de kilogramele suplimentare. Inventată de Barbara Rolls, profesor de nutriţie la Penn State, dieta "Volumetrics" este mai mult concentrată pe densitatea calorică a alimentelor şi este flexibilă cu felul în care îţi alcătuieşti meniurile.

8. Dieta Mayo

Pe lângă un meniu sănătos, dieta Mayo Clinic promite eliminarea între 3 şi 5 kg în primele 2 săptămâni, după care se va continua mai lent, pierzându-se maximum 800 - 900 de grame săptămânal. În primele 14 zile, nu se numără calorii, iar între mese se pot consuma câte fructe şi legume îşi doreşte fiecare. După acest interval însă, începe numărătoarea caloriilor în funcţie de dorinţa fiecăruia de a mai slăbi sau de a se menţine la greutatea obţinută. Practicaţii încep să înveţe care sunt cele mai sănătoase surse de hrană, de unde ar trebui să vină caloriile şi, în general, vor căpăta obiceiuri sănătoase pe care este indicat să le menţină tot restul vieţii.

9. Dieta Ornish

O dietă execelentă pentru slăbit, dar şi pentru tratarea a diferite situaţii legate de sănătate, dieta Ornish ajută şi la prevenirea sau ţinerea sub control a diabetului zaharat şi a bolilor de inimă, la scăderea tensiunii arteriale şi a colesterolului, la prevenirea şi tratarea cancerului de prostată sau de sân, inclusiv la inversarea îmbătrânirii celulare prin prelungirea telomerilor. Dieta a fost numită astfel după numele celui care creat-o, Dean Ornish, profesor de medicină la Universitatea din California, San Francisco şi fondator al Institutului de Cercetări Medicale Preventive din Sausalito. Este un adevărat stil de viaţă, care are în vedere nu doar nutriţia, ci şi exerciţiile fizice, managementul stresului şi echilibrul emoţional. Acordând atenţie tuturor acestor planuri, vei putea să îţi atingi orice obiectiv, fie că este vorba de scăderea în greutate, de prevenirea ori chiar de tratarea bolilor cronice.

10. Dieta pentru fertilitate

Sindromul ovarului polichistic (SOPC) poate fi o cauză a infertilităţii. SOPC se asociază cu cicluri menstruale neregulate, rezistenţă la insulină şi chiar glicemii crescute, nivele crescute ale hormonilor androgeni, depresie, cădere şi subţiere a părului, acnee, agresivitate, chisturi ovariene. De aceea, a fost inventată această dietă, cu indice glicemic scăzut şi care să ducă şi la pierderea kilogramelor în plus. Principiile sunt simple: se evita dulciurile, sucurile dulci, cerealele rafinate (paine alba, orez alb, paste, care se înlocuiesc cu varianta integrala), se evita consumul de făinoase şi se adaugă mai multe fructe şi legume. de asemenea, se repsectă anumite reguli de asociere sau disociere a alimentelor.

11. Dieta vegetariană

Dieta vegetariană nu mai are nevoie de alte prezentări, ştiut fiind că acest stil de alimentaţie elimină total orice aliment de provenienţă animală. Dietele vegetariene sunt cunoscute pentru beneficiile lor anticancerigene, dar trebuie abordate cu atenţie, astfel încât alimentaţia să aibă o cantitate mare de nutrienţi, aminoacizi şi vitamine necesare organsimului. De asemenea, se recomandă suplimente de vitamina B12 periodic.

12. Dieta tradiţională asiatică

Bucătăria chinezească este aproape vegetariană, folosind produse animale doar în proporţie de 20% şi acestea doar pentru a da gust preparatelor. În bucătăria asiatică, îndeosebi cea chinezească, orezul este prezent la fiecare masă, chiar şi la micul dejun, iar în medie poporul chinez este unul slab, dacă nu chiar foarte slab. Acest lucru se datorează strict unei alimentaţii sănătoase şi echilibrate. Mâncarea lor clasică este reprezentată de o porţie de orez servită alături de un preparat pe bază de legume şi carne slabă, gătit la foc iute în numai câteva minute. Prin urmare, aportul de vitamine, fibre, fier, potasiu şi minerale este mai ridicat, în timp ce aportul de grăsimi saturate este unul foarte scăzut.

13. Dieta antiinflamatorie a Dr. Weil

Inflamaţia cronică este cauza principală a multor boli grave - inclusiv bolile de inimă, mai multe tipuri de cancer şi a bolii Alzheimer. Atunci când inflamaţia persistă sau nu are un scop, agresează organismului şi poate da naştere la diverse boli. Dieta cu efect antiinflamator nu este o dietă în sensul popular - aceasta nu este concepută ca un program de pierdere în greutate (cu toate că oamenii pot pierde în greutate cu ajutorul ei) şi nici nu este un plan alimentar determinat pe o anumită perioadă limitată de timp. Mai degrabă acesta este modul de selectare şi de preparare a produselor alimentare antiinflamatoare pe baza cunoştinţelor ştiinţifice legate de modul în care acestea pot ajuta organismul să menţină o sănătate optimă.

14. Dieta pentru un abdomen plat

Dieta pentru un abdomen plat a fost concepută de Liz Vaccariello, editorul revistei Prevention, împreună cu Cynthia Sass. Aceştia au creat-o ca urmare a teoriei că acizii graşi mononesaturaţi nu doar că nu îngraşă, ci chiar „distrug" grăsimea de pe burtă, pentru că îţi dau senzaţia de saţietate şi previn mâncatul în exces. Aceste grăsimi se găsesc în alimente precum fructele cu coajă lemnoasă (nuci, alune), seminţe, ciocolată (ura!), avocado şi ulei de măsline. În schimb, porţiile din acestea vor fi destul de stricte. Spre deosebire de grăsimile saturate, care îngroaşă şi înfundă arterele, acizii graşi mononesaturaţi păstrează vasele de sânge curate şi flexibile. Pe lângă faptul că pune accent pe aceste grăsimi sănătoase, dieta pentru un abdomen plat seamănă oarecum cu cea mediteraneeană. Ingredientele cheie sunt fructele, legumele, leguminoasele, cerealele integrale, uleiul de măsline şi peştele.

15. Dieta Nutritarian

Dieta Nutritarian a fost concepută pentru a ne ajuta să pierdem în greutate, iar asta în timp ce prevenim bolile de inimă, diabetul zaharat, unele forme de cancer şi chiar bolile autoimune. Limitând alimentele de origine animală, dar venind cu o serie de nutrienţi din vegetale, această dietă te provoacă să îţi restartezi gusturile şi să descoperi savoarea alimentelor proaspete. Perfectă pentru perioada verii, o poţi adapta la stilul tău de viaţă şi pe mai departe.

16. Dieta Spark

Una dintre dietele sănătoase, fără restricţii alimentare majore, dieta Spark optimizează metabolismul şi te ajută să slăbeşti în termen de doar 28 de zile. Ea a fost concepută în 1996 de profesorul Chris Downie, care a creat un plan alimentar pentru propria sa situaţie. Având multe kilograme în plus, încercase fără succes să le dea jos cu ajutorul a diferite programe nutriţionale. Cu ajutorul dietei proprii, Chris Downie a reuşit să slăbească, să se menţină, dar şi să devină recunoscut la nivel internaţional.

17. Dieta Nutrisystem

Foarte eficentă în slăbire dacă este ţinută riguros, dieta NutriSystem se bazează pe carbohidraţii benefici, proveniţi din cereale integrale sau legume bogate in fibre. Astfel de alimente ajută la menţinerea nivelului normal al zahărului şi insulinei din sânge, fiind eficientă inclusiv în prevenţia sau ţinerea sub control a diabetului.

18. Dieta Rina

Este una dintre cele mai populare diete din ultimul timp şi promite să te scape de aproximativ 10 kilograme în 90 de zile. Dar pierderea kilogramelor în plus nu este singurul lucru pe care Dieta Rina îl promite. Odată ce ai reuşit să o urmezi, se presupune că te ajută să îţi menţii greutatea ideală şi să îţi schimbi metabolismul complet.

19. Dieta raw

Dieta Raw presupune consumul de alimente proaspete, nepreparate termic, cum sunt fructele, legumele, seminţele, ouăle şi lactatele, toate nepreparate termic. Printre beneficiile promovate de dieta Raw se numără: pierderea în greutate, creşterea energiei, îmbunătăţirea aspectului pielii, îmbunătăţirea sistemului imunitar, o digestie mai bună, prevenirea bolilor de inimă şi altor tipuri de boli cronice. Totuşi nu este uşor de ţinut şi cere o oarecare prudenţă.

20. Dieta Eco-Atkins

Poţi tine o dietă cu conţinut scăzut de carbohidraţi, cum ar fi Atkins, în timp ce urmezi un regim vegetarian sau vegan? Noi studii arată că este posibil. Un grup de cercetători a dorit să vadă dacă ar putea adapta dieta Atkins astfel încât să păstreze beneficiul pierderii în greutate, deja dovedit, dar să aibă ca efect şi îmbunătăţirea colesterolului, printr-o abordare vegetariană. Aşa a apărut programul "Eco-Atkins". Cercetătorii au pus un grup de participanţi aflaţi la dietă vegană (care nu conţine nici un singur produs animal, nici măcar lactate sau ouă) să aibă încă două obiective în alimentaţie: un conţinut scăzut de carbohidraţi şi unul mare de proteine.

21. Dieta Glyx şi indicele glicemic

Dieta GLYX vine în sprijinul în sprijinul oamenilor care au probleme cu greutatea. Aceasta cataloghează toate alimentele în funcţie de „indicele glicemic" (GI). Regimul alimentar GLYX se personalizeaza in functie de sex, de varsta şi de greutate. Partea bună este că permite consumarea în voie a unei game destul de „generoase" de alimente.

22. Dieta South Beach

O dietă concepută iniţial pentru persoanele care aveau probleme cu inima s-a dovedit foarte utilă şi pentru slăbit. Iniţiatorul acestui program este doctorul cardiolog american Arthur Agatston, care, în timpul tratarii pacientilor bolnavi de inima, a observat ca unul dintre efectele secundare ale terapiei sale este scaderea semnificativa în greutate.

23. Dieta Zone

Acest regim alimentar, sărac în grăsimi, are un conţinut moderat de carbohidraţi şi proteine şi are ca obiectiv reducerea kilogramelor şi grăsimii din anumite zone, respectiv a şoldurilor şi coapselor, locurile de unde femeile dau jos cel mai greu.

24. Dieta Abdomenului perfect

Dieta ABS a fost creată special pentru care îşi doresc să slăbească armonios, dar să obţină şi un abdomen perfect. Poţi slăbi până la 12 kilograme, în funcţie şi de organism, în decursul a doar şase săptămâni.

25. Dieta Macrobiotică

Dieta macrobiotică îşi are originile în Japonia şi este, de fapt, mai mult decât o dietă, este un stil de viaţă. Acesta presupune mâncare naturală, organică, în cea mai mare parte de origine vegetală (se acceptă puţin peşte), o atitudine relaxată şi o viaţă interioară împlinită. Practic, mai mult decât pe mâncare, această dietă pune accent pe viaţa spirituală, pe atitudine.

26. Dieta disociată

Irina Reisler, jurnalist, promotor al vieţii sănătoase, al cărui business actual încurajează viaţa echilibrată, a slăbit 50 de kilograme cu ajutorul dietei disociate. Dieta esteprezentată sub forma unui interviu video.

27. Dieta alcalină

Dieta alcalina este ideala pentru cei carora le place sa manance mult, pentru ca nu pune accentul pe cantitate, ci pe echilibrul dintre alimentele alcalinizate, care trebuie consumate in proportie de 75%, si cele acide, care trebuie sa reprezinte restul de 25%.

28. Dieta Paleo

Recomandată şi pentru slăbit, dar şi pentru multe probleme de sănătate, dieta Paleo, cunoscută şi sub numele de „Dieta omului primitiv", a fost una dintre cele mai căutate diete în 2013 şi la începutul lui 2014. Are şi un „slogan" destul de promiţător: „dacă oamenii cavernelor nu le mâncau, nici tu nu ar trebui", referindu-se binînţeles la cereale, lactate, alimente procesate, zahăr, alcool şi aşa mai departe. Consumând alimente aidoma omului primitiv, nivelul de energie este asigurat de-a lungul zilei, astfel că nu vom avea momente de sfârşeală, alternate cu momente de hiperactivitate. Nu există riscul de supradepozitare a grăsimilor, pentru că sunt arse în mod echilibrat de-a lungul zilei, iar nivelul zahărului din sânge este stabil. În plus, dinţii se păstrează nu doar puternici, dar şi curaţi în permanenţă, iar întreaga alimentaţie are efect anti-inflamator.

29. Dieta japoneză

Dieta Japoneza promite pierderea a 3 kilograme in numai 3 zile, fara un efort alimentar foarte mare si indelungat. Mancarea concentreaza nutrentii alimentelor in portii reduse ca marime. Si nu trebuie neaparat sa gatesti mancare japoneza pentru a te bucura de beneficiile acestei diete.

30. Dieta postului de două zile sau dieta 5:2

Michael Mosley, un jurnalist instruit ca doctor la Spitalul Regal gratuit din Londra, şi Mimi Spencer, jurnalistă şi scriitoare, au elaborat un program pe baza dovezilor ştiinţifice cum că tăierea semnificativă a caloriilor timp de două zile pe săptămână ajută la pierdea în greutate , reducând în mod special din grăsime, şi la reducerea riscului de a suferi de o serie de boli cronice. Cei doi au publicat metoda postului intermitent în cartea lor "The FastDiet", revizuită şi actualizată ultima dată în 2015. Ei spun că, atunci când ţii post intermitent, păcăleşti corpul, care crede că te afli într-o perioadă de foamete, caz în care apelează la depozitele din grăsimi pentru arderea energiei.

31. Dieta Atkins

Dieta Atkins se bazeaza pe principiul ca oamenii cu greutate peste medie au ca principala sursa de ingrasare cantitatile mari de carbohidrati pe care le ingereaza. Organismul uman arde atat calorii cat si carbohidrati in scopul de a obtine energie. Totusi, cei din urma sunt arsi primii. Reducand aportul de carbohidrati din alimentatie, si consumand mai multe proteine si acizi grasi monosaturati, trupul pierde din grasimea corporala. Acest proces are loc deoarece, fiind fortat de imprejurari, organismul incepe sa reduca depozitele de grasime deja existente. In afara de pierderea kilogramelor inestetice, dieta Atkins reprezinta maniera ideala prin care adeptii ei isi pot imbunatati tonusul, calitatea vietii si sanatatea.

32. Dieta Dukan

Dieta Dukan a luat naştere în urma experienţei de peste 40 de ani a creatorului său, Dr. Pierre Dukan. După numeroase documentări şi pacienţi pe care i-a ajutat, acesta a reuşit să dezvolte un plan de slăbire structurat pe patru faze, două pentru scăderea în greutate şi două pentru menţinerea rezultatului obţinut. Această metodă de slăbire, bazată în special pe consumul de proteine naturale, cu avantajele şi dezavantajele sale, este astăzi mediatizată ca fiind una dintre cele mai eficiente şi uşoare metode de a combate obezitatea în întreaga lume, dar în acelaşi timp este foarte controversată deoarece e considerată de mulţi specialişti ca fiind periculoasă pentru sănătate.

33. Dieta ketogenică

Este o dietă concepută încă din 1924 de către Dr. Russell Wilder la Clinica Mayo, dar care a fost îmbunătăţită de-a lungul timpului şi care înregistrează rezultate promiţătoare în prezent, fiind adoptată de tot mai mulţi oameni. Iniţial această dietă a fost folosită în special în scop medical pentru controlul crizelor epileptice la persoanele care nu răspund tratamentului medicamentos, principiul de bază fiind inducerea unei stări de cetoză fiziologică, similară cu cea din timpul pauzelor alimentare prelungite. Dietele de tip ketogenic, care declanşează cetoză, sunt foarte eficiente şi pentru slăbire, şi pentru prevenirea a variate afecţiuni.