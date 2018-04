Cea mai mare platformă de filme pentru adulţi acceptă acum criptomonedele

Pornhub, cel mai mare site de materiale pornografice, a anunţat că plănuieşte să accepte criptomoneda Verge (XVG) ca plată. Altfel spus, astăzi se poate folosi Verge pentru a cumpăra conţinut premium de pe site-ul de filme pentru adulţi.

Decizia este uimitoare din două moduri: există oameni care mai plătesc pentru filme (XXX) şi anumite companii se îndreaptă către utilizarea criptomonedelor, scrie Futurism. Alte două companii deţinute de Pornhub, Brazzers, o companie care produce filme pentru adulţi, şi Nutaku, un portal pentru jocuri, vor accepta criptomoneda.

„Aici la Pornhub ţinem la confort şi siguranţă, ceea ce face criptomonedele o formă atractivă de plată", a precizat Corey Price, vicepreşedinte al Pornhub, pentru The Verge (criptomoneda Verge şi publicaţia The Verge nu au legătură între ele). „Analizăm piaţa cripto de ceva vreme şi, deşi adoptarea este relativ scăzută, credem că am avem suficient combustibil pentru a penetra piaţa".

De asemenea, decizia de a accepta Verge şi nu altă criptomonedă mai populară precum Bitcoin, nu este întâmplătoare. În ceea ce priveşte securitatea, Verge are o altă abordare, concentrându-se pe reţelele de anonimitate Tor şi I2P, ceea ce este de înţeles având în vedere natura site-ului.