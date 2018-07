Cei patru candidati la sefia DNA au trecut de prima etapa. Joi sustin interviurile cu Toader

Cei patru candidati inscrisi pentru functia de procuror sef al DNA indeplinesc conditiile legale de participare la selectia organizata de Ministerul Justitiei, se arata intr-un anunt publicat marti pe site-ul MJ.

Potrivit anuntului, cei patru procurori vor sustine un interviu, joi, la sediul Ministerului Justitiei, incepand cu ora 9:00. Cei patru candidati inscrisi la selectia pentru sefia DNA sunt Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror sef serviciu in structura centrala a DNA.

"Propunerea/propunerile ministrului Justitiei va fi/ vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui Romaniei in vederea numirii in functia de conducere. Calendarul aprobat va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi", preciza MJ.

Marti, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara ca dosarele celor patru candidati pentru sefia DNA vor fi analizate in perioada urmatoare iar vineri se va ajunge la o concluzie cu privire la o eventuala nominalizare sau se va relua procedura. "Maine, membrii comisiei vor studia dosarele, vor analiza programele manageriale. Joi, incepand cu ora 09:00, voi convoca membrii comisiei pentru interviu, evident, si candidatii. Dupa care, vineri, deliberam, ajungem la o concluzie, in functie de care continuam procedura", a precizat Toader la sediul ministerului.