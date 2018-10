Cel mai bun sfat pentru fiecare zodie

Cu totii primim sfaturi. Unele ne ajuta in luarea deciziilor, altele nu ne sunt de folos nici macar in situatiile limita, dar cert este ca ajungem sa le cunoastem intru totul. Exista si o serie de sfaturi esentiale potrivite pentru fiecare zodie in parte. Afla care sunt acestea!

BERBEC

Iti place sa dai ordine si sa conduci doar tu. Invata sa te relaxezi si sa plutesti dupa flux, pentru ca nu totul in viata poate fi controlat. Nu te agata de trecut, el nu mai poate fi schimbat. Mai bine accepta ceea ce este, elibereaza ceea ce a fost si spera la ceea ce va fi.

TAUR

Principala ta problema este lenea. Iti place sa te justifici spunand ca nu ai inspiratie sau motivatie. Poti fi foarte muncitor cand in sfarsit te vei pune pe treaba. Dar ai nevoie de un impuls. Deci, tine minte un lucru: nici un lucru cu adevarat important nu vine usor.

GEMENI

Esti sociabil si vrei sa gasesti asemanari si teme comune cu altii. Dar, uneori, dorinta de a-i multumi pe toti - face sa ai doua fete in ochii oamenilor. Tine minte: daca este gresit - nu fa acest lucru, daca nu este adevarat - nu spune aceasta.

RAC

Iti intelegi bine sentimentele, dar de multe ori actionezi irational si impulsiv. Ar fi bine sa-ti asculti intuitia din cand in cand, nu lasa frica si anxietatea sa-ti perturbeze viata. Nu permite emotiilor sa prevaleze asupra ratiunii.

LEU

Esti egocentric. Uneori esti atat de concentrat pe tine insuti, incat nu tii cont de sentimentele altora. Da, ai grija de familia si prietenii tai, dar uneori esti prea superficial si nu observi lucrurile evidente. Incearca sa arati atentie si interes sincer pentru oameni. Tine minte: lumea nu se invarte doar in jurul tau!

FECIOARA

Esti talentat si, indiferent daca o recunosti sau nu, esti un perfectionist. Insa in viata nimeni si nimic nu este perfect, de aceea dorinta eterna pentru ideal face din tine un critic vesnic nemultumit. Invata sa te bucuri de ceea ce ai.

BALANTA

A lua decizii nu este punctul tau forte. Esti atras de multe lucruri diferite. Ai tendinta sa cantaresti prea mult, sa eziti si sa fii indecis. Urmeaza-ti apelul inimii, dar asculta-ti mintea.

SCORPION

Oamenii cred ca esti o persoana prea dura si razbunatoare. Acest lucru influenteaza negativ relatiile tale cu ceilalti. Furia nu infrumuseteaza pe nimeni, iar intransigenta te poate costa succesul. Ce zici daca vei schimba radical tactica jocului: doboara dusmanii cu zambetul si omoara-i cu bunatatea ta.

SAGETATOR

Poti sta departe si poti respinge oamenii. Intotdeauna e mai usor sa pari o persoana rece care stie tot. E bine ca in adancul sufletului intelegi ce oameni poti lasa sa intre in lumea ta si ca ai foarte multe de invatat. De aceea repeta-ti din cand in cand: nimeni nu stie toate raspunsurile. Asculta opiniile altora.

CAPRICORN

Iti faci prea multe griji. Ce pot sa-ti spun? Trebuie sa intelegi: nimic nu se va schimba daca iti faci griji.

VARSATOR

Esti incapatanat si iubesti sa te lauzi cu intelectul tau. Te consideri mai bun si mai destept decat altii. Si daca cineva nu recunoaste acest lucru, atunci nu este suficient de inteligent pentru a-ti aprecia geniul. Nu fi arogant. Daca opinia cuiva nu coincide cu a ta, nu inseamna ca cineva dintre voi nu are dreptate. Fii mai simplu, deschide-ti inima pentru alti oameni.

PESTI

Pui totul la inima. Chiar si glumele bune ale prietenilor iti pot strica dispozitia. Iti place sa-ti creezi probleme, chiar si atunci cand ele nu exista. Este inutil. Tine minte: uneori trebuie pur si simplu sa renunti la probleme.