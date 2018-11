Celebru astrolog, previziune despre scena politica din Romania: "Va fi o schimbare radicala. Nu ar fi de mirare daca se dizolva Guvernul"

Ioan Burculet, specialist in astrologie, devenit cunoscut in Romania dupa ce a prezis victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din 2014, anunta schimbari importante la final de an, atat in plan politic, cat si in plan financiar.

„Pana la finalul lui 2018, o sa vedeti ca, in Romania, lucrurile iau o alta turnura, in sensul in care va fi o schimbare radicala, incepand cu scena politica", a declarat Ioan Burculet. „In Romania, evenimentele majore au avut loc la final de an, mai ales de la jumatatea lunii octombrie, pentru ca de atunci incepe anul astrologic. Revolutia a avut loc in decembrie, cele mai importante proteste au fost organizate tot in decembrie", a explicat acesta.

Ioan Burculet a precizat ca, in octombrie 2018 - mai 2019, au fost si vor fi momente importante. „Deprecierea monedei nationale a inceput sa ia amploare din octombrie anul trecut. Blocajul la care asistam in prezent s-a manifestat gradual tot de anul trecut. Aduceti-va aminte si cate evenimente au fost de Craciun, chiar si de Paste. Ne-am dus intr-o directie de blocaj, indiferent de factorii circumstantiali din jur. Acum intram intr-o noua etapa", a afirmat astrologul.

Se rupe coalitia de guvernare?

Pana la final de an, vor fi schimbari majore, dar si in primul trimestru al anului 2019, sustine Ioan Burculet. „Poate fi o rasturnare de situatie in ceea ce priveste latura politica. Ati observat ca multe din scandalurile care se produc in politica au inceput sa se evidentieze mai mult de saptamana trecuta, de joi? De atunci, s-au accentuat nuantele de agresivitate, declaratiile. Ca si mod de manifestare, a avut legatura si cu Luna Plina, dar mai putin, nu ca in cazul cutremurului din weekend. O sa vedeti ca Romania va trece printr-o schimbare. Nu ar fi de mirare daca se dizolva Guvernul, daca o sa iasa de la guvernare Calin Popescu-Tariceanu. Pe langa schimbarile din sfera politicului, vor fi si in sfera financiara. Schimbarile vor avea loc pana la sfarsitul anului, cel tarziu pana la finalul lunii ianuarie 2019. Va spun cu responsabilitate morala", a declarat astrologul. In acest context, a facut referire si la pasarea Phoenix, un simbol al renasterii.

Totodata, cu privire la Romania, prin esenta ei astrologica, a spus ca este o tara binecuvantata. „Avem ceva deosebit. Insa ascendentul isi pune amprenta asupra romanilor. Un pas inainte si zece pasi inapoi", a mai spus acesta.