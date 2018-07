Celebrul gangster care a evadat cu elicopterul dintr-o închisoare din Franța pe 1 iulie a fost văzut într-o mașină cu explozibili

Iata ce rochii de vara sunt la moda in 2018 Dacă sunteți în căutarea unor rochii de vară, în acest articol, vă prezentăm câteva modele foarte atrăgătoare, fabricate în România. Citește mai departe...

Steaua lui Trump de pe Hollywood Walk of Fame a fost distrusa pentru a doua oara Steaua presedintelui american Donald Trump de pe Hollywood Walk of Fame a fost distrusa miercuri dimineata, pentru a doua oara in ultimii doi ani, iar autorul faptei s-a predat politiei.

Iubitul Elenei Udrea: Mi-ar placea sa fiu premier; ea sa caștige cursa pentru prezidențiale Iubitul Elenei Udrea a afirmat că s-ar bucura ca aceasta să se înscrie în cursa pentru prezidențiale și să o și câștige, adăugând că și el ar putea ca, la un moment dat, să facă pasul către scena politică. Citește mai departe...

Maluma, refuzat de Selena Gomez. Ce propunere incendiara i-a facut artistul Maluma se gândește să cucerească topurile muzicale cu Selena Gomez, asta după ce colaborarea cu Shakira au avut mare succes. Citește mai departe...

Povestea romanului care caștiga din vanzari de tip piramidal Sergiu Bărbuș este unul dintre deja numeroșii români care lasă în urmă modelele clasice de afaceri pentru a intra în business-urile cu vânzările viitorului, așa cum le numește el. Pe larg, acestea sunt cunoscute ca afaceri Multi Level Marketing (MLM), o altă denumire pentru sistemele de vânzări de tip piramidal, însă […]

Imagini arzatoare cu Alina Pușcaș, faimoasa sexy-mamica, la plaja Imaginile o dovedesc din plin, Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu formează un cuplu fericit! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, i-a întâlnit pe vedeta de la "Te cunosc de undeva" și pe soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, alături de cei doi copii ai lor, în plină distracție pe litoral! Vedeta Antenei […]

Celebrul prezentator TV și-a revenit complet dupa 3 ani de inchisoare! Cum l-am filmat pe DD la mare Dan Diaconescu și-a revenit complet după ce a petrecut trei ani în închisoare. Cancan.ro, site-ul nr. 1 din România, l-a filmat pe celebrul prezentator TV, pe litoral, alături de familia lui. DD se arată fericit alături de persoana iubită și a uitat, probabil, prin ce calvar a trecut. (VEZI ȘI: Judecătorii i-au […]

MISS Romania Ioana Filimon a "incendiat" plaja din Mamaia. Atenție, imagini cu un puternic impact erotic! Ioana Filimon a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din România în 2016, iar acum, după doi ani, continuă să atragă toate privirile cu formele sale sexy. Miss România a "incendiat" plaja din Mamaia, după ce a apărut într-un costum de baie minuscul. Atenție, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă […]

Adrian Ilie, fostul fotbalist al Generației de aur, a dansat intim cu o "bombardiera", dar a ramas… cu buza umflata! Este unul dintre puținii jucători care s-au remarcat doar prin ceea ce a făcut pe teren, nu și în afara lui! Adrian Ilie nu a păcălit niciodată fotbalul, iar sportul rege l-a recompensat! A investit agoniseala cu cap, iar acum cel supranumit „Cobra" este un prosper om de afaceri. Care nu […]