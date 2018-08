Cercetator si inventator de medicamente! Prepara rapid „antibioticul saracului", leacul natural care te scapa de multe afectiuni

Doctorul Virginia Faur, cercetator si inventator de medicamente, are doua retete naturale care pot fi folosite cu succes in lupta cu infectiile respiratorii. Faur spune ca pentru leacurile pe care le recomanda e nevoie de doar trei produse naturale, foarte usor de procurat: miere, cimbru, ulei de cimbru.

Reteta 1:

40-50 g cimbru uscat se pun intr-un borcan de 800 ml.

Se completeaza cu miere.

Se lasa la macerat 2 saptamani.

Dupa 2 saptamani preparatul se filtreaza. Mierea obtinuta dupa macerarea cimbrului este un remediu puternic. Are proprietati bactericide, bacteriostatice, laxative, regenerative, imunostimulatoare. Cimbrul este cunoscut in medicina populara ca antibiotic al saracului. Are efect antimibrobian si antiinflamator.

Contine timol, care este un compus activ, antioxidant ce distruge radicalii liberi cauzatori de boli. Distruge de asemenea viermii intestinali. Este un antiseptic intestinal, stimuleaza secretia biliara a ficatului, stimuleaza contractia vezicii biliare si evacuarea bilei in intestin, stomahic, expectorant, antiseptic al cailor respiratorii, stimuleaza functia rinichilor. Mod de folosire a mierii cu cimbru: 1 lingura la fiecare 8 ore profilactic. Ori de cate ori ai pofta de dulce, ia 1 lingurita din acest preparat.

Se poate lua ca adjuvant 1 lingura de 3 ori/zi (la 8 ore) in toate afectiunile datorate frigului (gripe, raceli), precum si in tuse convulsiva, laringita, astm, raguseala. Avand actiune antiseptica puternica actioneaza asupra ficatului si rinichilor, ameliorand starea lor de functionare.

Reteta 2:

Adulti: ulei de cimbru 3 picaturi de 3 ori/zi pe o lingurita de miere, cu 15 minute inainte de masa.

Copii intre 5 si 12 ani: 3 picaturi ulei de cimbru pe o lingurita de miere se pune in 50 ml apa, o data/zi.

Pentru paraziti intestinali: 3 picaturi pe o lingurita de miere de 2 ori/zi, timp de 10 zile.

Aceasta formula este mai puternica.

Beneficiile ei sunt uimitoare ca adjuvant:

in bolile aparatului respirator: astm bronsic, bronsita, TBC, micoze pulmonare, guturai, gripe, tuse.

in bolile aparatului digestiv: fermentatii intestinale, balonare, meteorism, atonie digestiva, infectii digestive, chiar parazitare (giardia, ascaris, oxiuri), colici abdominale, dispepsii.

in bolile sistemului neuropsihic: oboseala, astenie fizica si psihica, cefalee, migrene, tonic al sistemului nervos. Este benefica in edeme, intoxicatii, dureri.

Cunoscuta la noi mai mult drept o planta de leac, in tarile din vestul Europei este o foarte apreciata planta aromatica, folosita intr-o multitudine de preparate gastronomice. Supranumita si antibioticul saracului, este eficienta in tratarea afectiunilro si chiar a viciilor.

Cimbrisorul (Thymus serpyllum) este o planta perena, erbacee, la baza semilemnificata, din genul Thymus, cu flori purpurii sau roz si ciclam, rar albe, care infloreste vara-toamna. Este ruda salbatica a cimbrului de camp. Creste pe dealuri, pe pajisti sau pasuni alpine si in locuri mai greu accesibile, precum stancariile.

Se foloseste atat pentru condimentarea alimentelor, cat si pentru prepararea unor ceaiuri in medicina naturista. Are o actiune diuretica si antiseptica intestinala, dar se recomanda ca stomahic-aromatic in tusea spastica, convulsiva si astmatica.

Trateaza alcoolismul

Persoanele dependente de alcool pot folosi cu succes infuzia de cimbrisor ca un remediu natural eficient pentru alungarea viciului. Dintr-un litru de apa clocotita si un pumn de cimbrisor uscat se prepara o infuzie care trebuie sorbita cate putin timp de 2-3 ore in fiecare dimineata. Ceaiul se bea neindulcit si in cantitati mici, la cate 10-15 minute.

Stimuleaza apetitul

Consumat dimineata, ceaiul de cimbrisor stimuleaza apetitul. In acelasi timp ajuta la eliminarea parazitilor intestinali, la tratarea constipatiei, a enterocolitei si a enteritei.

Trateaza bolile psihice

Aceasta planta este extrem de benefica in tratarea nevrozei astenice, a depresiei, a anemiei, a epilepsiei si a migrenelor.

Calmeaza durerile menstruale

Infuzia de cimbrisor ajuta la calmarea durerilor menstruale si a inflamatiilor sanilor. In plus, stimuleaza secretia bilei si contractiile vezicii urinare.

Trateaza infectiile pielii

Infectiile si afectiunile pielii pot fi tratate cu infuzie de cimbrisor. Zonele afectate se spala cu apa fiarta in care a fost infuzata planta.

Trateaza astmul

Cimbrisorul poate fi folosit cu succes si in tratarea unor afectiuni respiratorii, precum astmul, bronsitele, gripa, raguseala si tusea convulsiva.

Contraindicatii

Consumul ceaiului de cimbrisor este interzis femeilor insarcinate, bolnavilor de ulcer, pielonefrita, hepatita, arterioscleroza coronariana si cerebrala si fibrilatie auricurala. In caz de consum exagerat, duce la hiperfunctia glandei tiroide si la instalarea depresiei.