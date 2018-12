Cine este Miss World 2018

Reprezentanta Mexicului, Vanessa Ponce de Leon, în vârstă de 26 de ani, model şi voluntară, a fost aleasă Miss World la cea de-a 68-a ediţie a celebrei competiţii de frumuseţe, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

Miss Mexic 2018, Vanessa Ponce de Leon, este licenţiată în afaceri internaţionale şi membră în consiliul de conducere al unui centru de recuperare pentru tinere dependente de diverse substanţe. În finala Miss World, care a avut loc sâmbătă, la The Beauty Crown Grand Theatre din Sanya, China, Vanessa Ponce de Leon şi-a primit coroana de regină a frumuseţii din partea câştigătoarei de anul trecut, Manushi Chhillar, din India. Ceremonia colorată a inclus şi un recital al trupei americane Sister Sledge, care a interpretat, printre altele, hitul ei disco din 1979 "We Are Family".