Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

Cine vrea servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea plati o noua asigurare medicala. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va fi prevazut de o noua lege, la care se lucreaza in acest moment, a declarat Sorina Pintea, marti, pentru Europa FM.