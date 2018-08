Cioloș a explodat și îl dă în judecată pe Vanghelie: Măgării și aberații!

Fostul premier Dacian Cioloș a negat, miercuri, că ar fi avut contacte, directe sau indirecte, cu George Soros și a afirmat că politicieni "din zona PSD încep să aibă halucinații, văd tot felul de conspirații, de asasini, de întâlniri în restaurante", ca reacție la acuzațiile lui Marian Vanghelie.

„Eu nu am avut niciodată, niciun fel de contact cu Soros, nici direct nici indirect. Nici nu m-am văzut cu el, nici un îl cunosc, nici nu mă cunoaște, spre deosebire de domnul Ponta, spre deosebire de doamna Crețu, spre deosebire de alți lideri din PSD, dacă au poze și au stat de vorbă cu domnul Soros", a declarat Dacian Cioloș. Fostul prim-ministru a mai spuns că „mulți oameni politici din zona PSD, care încep să aibă halucinații, văd tot felul de conspirații".

„Astea sunt aberații pe care ei le reproduc, PSD-ul le reproduce din 2016. Observ că în ultima vreme sunt tot mai mulți oameni politici din zona PSD, care încep să aibă halucinații, văd tot felul de conspirații, de asasini, de întâlniri în restaurante, nu știu, s-au uitat prea mult la filme de aventuri sau își plătesc consultanți care mai degrabă ar trebui să scrie romane știintifico-fantastice, pentru că nu pot să înțeleg altfel aberații de genuln ăsta, de la oameni care se pretind respinsabili. (...) Oamenii ăștia ar trebui verificați de un psiholog", a adăugat Cioloș.

El a lăsat de înțeles că ar putea să îl dea în judecată pe fostul vicepreședinte PSD, Marian Vanghelie. „Vreau să îl întreb pe domnul Vaghelie, ce ar zice dânsul dacă eu îl dau în judecată, ca să vină să demonstreze că eu m-am văzut vreodată cu Soros, că am avut vreo corespondență vreodată cu Soros, că am vorbit cu el la telefon sau că am avut vreun contact, oricare ar fi el? Ce-ar zice domnul Vanghelie dacă eu îl dau în judecată ca să vină să demonstreze măgăriile și aberațiile pe care le declară cu atâta seninătate. (...) Și dacă nu (am legătură cu Soros - n.r.), dă domnul Vanghelie toți banii pe care i-a câștigat de când lucrează în politică, îi dă pentru cauze caritabile?", a mai spus Dacian Cioloș.

Marian Vanghelie a relatat și o discuție care ar fi avut loc între Dacian Cioloș, Monica Macovei și un jurnalist "apropiat al lui Soroș", despre cum poate fi destabilizată situația în România. "Macovei cu Cioloș la Paris, la masă cu un om de presă important din Franța, care este un om de pe lângă Soroș. Discutau de soluția financiară, fiind măsuțele apropiate...Vorbeau despre finanțare pentru a se destabiliza România, Cioloș și Macovei spuneau cum pot să obțină finanțarea mai rapidă", a mai spus fostul lider social democrat.