Claudiu Manda, dupa audierea lui Florian Coldea: "Am discutat din pacate doar o parte din aspectele pe care am fi vrut sa le lamurim"

Claudiu Manda face declaratii de presa dupa audierea lui Florian Coldea in cadrul comisiei SRI. "Am discutat din pacate doar o parte din aspectele pe care am fi vrut sa le lamurim. A spus ca va veni din nou la Comisiei."

"Am discutat cum functiona relatia sa cu domnul Maior si cu structurile centrale. Am discutat despre deciziile CSAT care vizau activitatea SRI, despre mandatele de securitate nationala, despre relatia SRI cu partidele politice si cu Guvernul. Am discutat de asemenea si relatia cu DIICOTUL si cu doamna Bica. Am atins si subiectul SRI-ANAF. Am inteles ce inseamna mandatele de securitate nationala. A spus ca nu a sprijinit niciodata lideri politici, ca a avut intalniri, dar in prezenta domnului George Maior si ca intalnirile au fost in cadru institutional.

Despre doamna Bica si DIICOT a spus ca nu doreste sa dezvolte unele subiecte, fiind dosare in instanta. In rest a detaliat o serie de aspecte. A confirmat ca din partea SRI a fost o discutie cu presedintele Romaniei la initiativa Serviciului in care a informat motivul pentru care doamna Bica nu ar trebui sa conduca DIICOT.

Concluzia generala a fost ca respinge toate acuzatiile, chiar si in cazul Tender. Nu am parcurs aspecte legate de relatia cu mass-media. Ne-am oprit la jumatate.

A spus ca nu a sustinut niciodata crearea vreunui partid politic. Intalnirea de la Gabriel Oprea de acasa a fost atinsa tangential. Florian Coldea a spus ca nu confirma, nici nu infirma. Subiectul legat de participarea la alte evenimente va fi discutata ulterior. Subiectul relatiei SRI-DNA nu a fost deocamdata dezabut. Va fi abordat ulterior."