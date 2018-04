Codrin Stefanescu, dezvaluiri cutremuratoare despre Ionela Prodan: Ce probleme avea artista inainte de a muri

Unul dintre liderii PSD, Codrin Stefanescu, face dezvaluiri cutremuratoare dupa decesul Ionelei Prodan. Prieten de familie cu solista, Stefanescu a vorbit despre ultima discutie pe care a avut-o cu Ionela Prodan. Acesta a dezvaluit ca aceasta avea pierderi de memorie. Mai mult, politicianul a dezvaluit si ultima dorinta a acesteia.

"Ionela s-a prins ca ceva nu este in regula dupa ce Anamaria i-a spus ca trebuie sa faca mai multe analize. Mie si prietenilor ne-a rugat sa nu ii spunem nimic. Cu cateva zile inainte sa intre in coma, avea pierderi de memorie. Mi-a spus ca ea se prapadeste, dar vrea o diploma de la Ministerul Culturii. Familia, copiii, nepotii si noi am sperat intr-o minune de la Dumnezeu ca se va face ceva", a spus Codrin Stefanescu.