Codrin Stefanescu, dupa incheierea votului: "Romanii au iesit la vot in mod gigant. Uitati-va ce cozi au fost in diaspora"

PSD acuza campania de boicot dupa esecul referendumului si spune ca cele 4 milioane de voturi reprezinta un "numar gigant". Declaratiile facute de Codrin Stefanescu, secretar adjunct al PSD:

"Spunea domnul Ludovic Orban ca respecta votul romanilor, care il boicoteaza. Este halucinant. Aceste declaratii ma pun pe ganduri. Nu cred ca meritam astfel de opozitie.

Spune ca a fost un vot de blam pentru Dragnea. Nu a fost un vot politic. A fost pur si simplu o actiune in urma unei scrisori sustinute de 3 milioane de romani.

Sunt niste aberatii care s-au auzit in aceasta perioada, PNL, USR, PMP, Iohannis au promovat-o. De boicot, de dezinformare, de a transmite mesaje oribile, intr-un moment in care romanii au venit in mod gigant la vot. 4 milioane este o cifra.

Daca vorbim despre boicotul opozitiei, putem spune ca actiunea nu ca nu le-a iesit, dar are un efect advers.

Sa nu iesi ca presedinte sa spui ca vei veni la vot, s-a comportat ca presedintele unei alte tari. Sa mergi la vot in ultimele minute, in sictir si in scarba.

Uitati-va ce cozi au fost in diaspora.

Este halucinant cum s-au comportat in sectiile de vot. Boicotul a avut loc inclusiv acolo. Au facut tot ce e omeneste pentru a boicota un demers civic normal. Nu poti sa te comporti asa sa spui ca esti crestin.

Este esecul romanilor si al Romaniei."