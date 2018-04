Colonel decorat in Afganistan, gasit spanzurat intr-o padure din Valcea

Un locotenent-colonel de jandarmerie, care a participat la misiuni in Afganistan, a fost gasitspanzurat, marti dupa-amiza, intr-o padure din judetul Valcea.

Locotenent-colonelul Viorel C. a fost rasplatit, in 2016, cu „Steaua Afganistanului" in semn de apreciere a intregii activitati desfasurate in timpul misiunii „Resolute Support" a NATO din Afganistan, din 2015. Militarul a fost dat disparut in urma cu trei zile, chiar de sotia sa, care a anuntat Politia Valcea. De atunci, au inceput cautarile, iar marti dupa-amiaza, jandarmul a fost gasit spanzurat intr-o padure din comuna Galicea, in apropiere de locuinta socrilor sai. Oamenii legii au inceput o ancheta in acest caz.