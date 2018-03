Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte într-o şedinţă premergătoare Congresului din 10 martie

La Congresul PSD şi-au anunţat oficial candidatura pentru funcţii de conducere preşedintele PSD, Vrancea Marian Oprişan, secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ştefănescu, iar vineri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că, dacă Organizaţia de Femei a PSD o va recomanda pentru o funcţie de conducere, va candida la un post de vicepreşedinte.

Şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD va avea loc de la ora 11.00, la Parlament. La ultimul Comitet Executiv, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că vrea organizarea unui Congres extraordinar în care va cere un vot de reconfirmare a funcţiei sale în partid şi o redefinire a programului de guvernare, iar data congresului a fost stabilită în Biroul permanent naţional al partidului din 21 fabruarie. Purtătorul de cuvând al PSD, Adrian Dobre, declara că în şedinţa CExN premergătoare Congresului se va discuta dacă este necesară schimbarea structurii Biroului Permanent Naţional (BPN), dar se va discuta şi despre modificările propuse la Statutul partidului.

Marian Oprişan spunea că va candida pentru o funcţie de conducere în partid la Congresul din martie, deoarece în 2015 nu a făcut-o pentru că avea un dosar penal. "Să vedem ce stabilim în organele statutare ale PSD, în Biroul Permanent, în următorul Comitet Executiv împreună cu colegii, să vedem ce formă va exista şi evident că acest Congres va avea loc la data stabilită (...) Nu am candidat în anul 2015 la congres pentru că am zis foarte clar că nu candidez pentru că am un dosar şi este dosarul meu, nu dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD", a declarat Oprişan.

De asemenea, Codrin Ştefănescu spunea că va candida la o funcţie în partid pentru că nu îi e teamă de concurenţă. "Ştiţi foarte bine că voi candida pentru orice funcţie, nu mi-e frică de concurenţa din interiorul partidului. Chiar am fost cel care a susţinut ideea de Congres cu alegeri şi pentru vicepreşedinţi. O să fie probabil o competiţie în partid, dacă vom stabili lucrul ăsta. Trebuie să vobim cu toţii şi să votăm, inclusiv cu colegii din CEx", a spus acesta.

Gabriela Firea a spus vineri că va candida pentru un post de vicepreşedinte al PSD dacă Organizaţia Femeilor Social Democrate o va recomanda. "Nu mă ocup cu revoluţia în partid. Dacă colegele mele de la organizaţia de femei - pentru că doamnele sunt de obicei recomandate de organizaţia de femei şi intră pe norma internă de partid în Biroul Permanent Naţional - dacă mă vor recomanda, le voi mulţumi şi voi candida pentru un post de vicepreşedinte al PSD. Mi-aş dori nu atât pentru funcţia în sine, ci pentru faptul că Bucueştiul ar trebui să aibă un reprezentant în Biroul Permanent, mai ales că în Bucureşti avem foarte multe probleme", a declarat vineri Gabriela Firea.

Conform Statutului PSD, Congresul extraordinar se convoacă la solicitarea Comitetului Executiv Naţional, a Grupurilor Parlamentare ale PSD din cele două Camere sau a cel puţin 16 organizaţii judeţene sau de sector ale PSD. Din acest Congres fac parte delegaţi aleşi de către Conferinţele extraordinare ale organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform Normei de reprezentare prevăzută în statut.

Congresul extraordinar al PSD se convoacă pentru exercitarea atribuţiilor statutare, precum şi pentru următoarele situaţii: în cazul organizării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, la termen sau anticipate, pentru pregătirea acestora sau evaluarea rezultatelor; pentru modificarea Statutului PSD sau a Programului Politic al partidului în situaţii deosebite. Congresul PSD va avea loc în 10 martie la Sala Palatului.