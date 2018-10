Compania Aeroporturi București are un nou director

După demisia-fulger a fostului șef al Aeroporturi București, Dan Baciu, care nu era oficial demis, astăzi, compania are un nou director în persoana lui Traian Panait.

Traian Panait a fost desemnat joi, de către Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Aeroporturi Bucureşti, în funcţia de director general, cu un mandat provizoriu de patru luni, după ce Dan Baciu, a renunţat miercuri la mandatul de director. „Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), reunit joi, 4 octombrie 2018, l-a desemnat în funcţia de Director General al CNAB pe domnul Traian Panait, cu un mandat provizoriu de 4 luni", anunţă un comunicat al companiei.

Potrivit CNAB Traian Panait, în vârstă de 64 de ani, este licenţiat al Facultăţii de Transporturi a Institutului Politehnic din Bucureşti, ocupând de-a lungul timpului mai multe funcţii de conducere în cadrul Ministerul Transporturilor. De asemenea, în perioada 2002-2004, Traian Panait a fost secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe probleme de transporturi. Dan Baciu, directorul Companiei de Aeroporturi Bucureşti a înaintat miercuri cererea de renunţare a contractului de mandat, urmând să asigure interimatul pentru următoarele 30 de zile, au declarat reprezentanţii companiei.

Traian Panait este cunoscut publicului din scandalul Deltacons din 2005. Ilegalitatile firmei Deltacons au fost girate de secretarul de stat Traian Panait. Dosarul in care Alexandru Stroie, patronul firmei SC Deltacons SA, este cercetat pentru dare de mita si inselaciune, a fost declinat DNA. Alaturi de Alexandru Stroie, invinuit in dosar este Traian Panait, fostul secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Decizia declinarii a fost luata de politistii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Politiei Transporturi, avand in vedere calitatea faptuitorilor si valoarea prejudiciului.

La data de 24 iunie 2005, Directia Generala a Finantelor Publice, SAF - Activitatea de control fiscal Constanta, a depus o plangere la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. In cuprinsul acesteia, se arata ca Alexandru Stroie cumparase actiuni de la SC Cons Canal SA Basarabi la o suma mult sub pretul pietei. Politia a demarat ancheta si a constatat, in scurt timp, ca, potrivit contractului de vanzare - cumparare nr. 9/10 iunie 2004, incheiat in baza Legii nr 137/2002, privind unele masuri de accelerare a privatizarii, SC Deltacons SRL Constanta cumparase actiunile firmei din Basarabi cu suma de 299.827.654 lei vechi, ceea ce reprezenta o suma modica, mult sub pretul pietei.

Contra acestei sume infime fusesera achizitionate terenuri si cladiri. Terenul, in suprafata de peste 14.000 de metri patrati, situat in intravilanul localitatilor Port Megdidia si Port Basarabi, fusese cumparat cu suma de 119.615.514 lei vechi, ceea ce insemna, la vremea respectiva, nici macar pretul unei garsoniere. De asemenea, cladirile, constand in magazii si birouri situate in zona libera Basarabi si Medgidia, valorau numai 180.212.140 lei vechi. Dosarul declinat la DNA Cu alte cuvinte, toate bunurile fusesera achizitionate la valoarea neactualizata a pretului pietei. Mergand pe fir, anchetatorii au descoperit ca tranzactia se desfasurase cu girul secretarului de stat in Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Traian Panait.

S-a descoperit ca, in vreme ce pe contractul de la Bucuresti existau semnaturile tuturor membrilor Consiliului de administratie, la Constanta, pe contract figura numai semnatura fostului secretar de stat. Ceea ce insemna ca tranzactia nu fusese pusa in discutia Consiliului de administratie, iar contractul fusese semnat numai de Traian Panait, care, ulterior, ceruse membrilor consiliului sa semneze. Realitatea era cu atat mai evidenta cu cat, daca tranzactia ar fi fost luata in discutie pe ordinea de zi, ar fi existat un proces - verbal intocmit in acest sens.

Prin urmare, cei doi au fost acuzati de comiterea infractiunilor de dare si luare de mita, inselaciune si abuz in serviciu. Avand in vedere calitatea unuia dintre faptuitori, aceea de secretar de stat, precum si valoarea mare a prejudiciului, politistii Biroului de Investigare a Fraudelor au luat decizia declinarii dosarului catre DNA. De mentionat insa ca Alexandru Stroie a fugit din tara.