Consilierul PNL Cipirian Ciucu: Achizitiile de la Politia Locala a capitalei, verificate de DNA

Ciprian Ciucu, consilier PNL in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a scris luni, pe Facebook, ca Directia Nationala Anticoruptie ancheteaza procedura de achizitie de catre Politia Locala, aflata in subordinea Primariei, a unui lot de incaltaminte, a unui numar de 30 de autoturisme Dacia Duster si a unei masini de topit zapada, dar si a modului de ocupare a functiei de director executiv in cadrul Directiei de Siguranta si Ordine Publica, in anul 2017. Acesta a alaturat postarii si o solicitare DNA catre Politia Locala de a pune la dispozitie mai multe documente.

Consilierul PNL a scris ca, in ceea ce priveste masinile de topit zapada (12 la numar, dintre care la politie revenind una) s-a incalcat "si Hotararea CGMB care contine strategia pe salubritate in care se spune clar ca obligativitatea achizitionarii acestor utilaje este a operatorului de salubritate". "Masinile astea sunt luate de la acelasi furnizor de catre mai multe institutii din subordinea PMB. Li s-a cerut directorilor sa le cumpere (si asta duce catre varful PMB) si, cu toate ca au cam aceleasi capacitati, preturile variaza destul de mult, de ordinul ecilor de mii de euro", scrie consilierul.

Postarea integrala a consilierului Ciprian Ciucu:

DNA a ajuns la Primaria Capitalei

Cum Politia Locala a Municipiului Bucuresti este o directie in cadrul PMB, da, putem spune ca este la PMB.

E vorba despre cateva achizitii si despre cum s-a desfasurat "examenul" pentru ocuparea functiei de director in cadrul Directiei de Siguranta si Ordine Publica publica din cadrul Politiei. Cateva informatii extra:

- Politia Locala a Mun. Bucuresti este condusa de un om de casa al lui Florentin Pandele, Stefan Vasii, adus de la Politia locala a Mun. Voluntari. A fost transferat in Primarie la Corpul de Control al Primarului dupa care la Politie si a dat si el un "examen". Bine, Vasai nu ar trece un examen de limba romana.

- In legatura cu examenul despre care se intereseaza DNA, e ca la prosti. Prosti rau! Unul dintre concurenti, Toma Nistor, apropiat de Vasii, a scris corect subiectele din plicul celalalt, cel care nu a fost desfacut! Cel care a pierdut a facut contestatie, examenul nu s-a mai concretizat, dar Nistor e in politie, numit temporar.

- Despre cele 12 masini de topit zapada. La politie e doar una, dar trebuie sa intelegem contextul general. Masinile astea sunt luate de la acelasi furnizor de catre mai multe institutii din subordinea PMB. Li s-a cerut directorilor sa le cumpere (si asta duce catre varful PMB) si, cu toate ca au cam aceleasi capacitati, preturile variaza destul de mult, de ordinul ecilor de mii de euro. Aici au incalcat si Hotararea CGMB care contine strategia pe salubritate in care se spune clar ca obligativitatea achizitionarii acestor utilaje este a operatorului de salubritate.

Astfel de examene s-au tot dat la PMB de cand Gabriela Firea este Primar. Au fost adusi sute de oameni din Ilfov (unde Firea este presedinte PSD) si Voluntari si a fost marita si schema de personal ca sa-i incapa pe toti. Pe banii nostri.

Dragi functionari din primarie, stiti unde ma gasiti, stiti cum sa-mi transmiteti informatii, stiti ca eu fac opozitie pe bune, stiti ca va protejez