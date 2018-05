Consiliul Concurentei lanseaza un avertisment dur! Cum ne pacalesc companiile de software

Consiliul Concurentei: Autoritatile care achizitioneaza aplicatii software devin captive pe termen lung de furnizor Autoritatile devin dependente de un singur furnizor/distribuitor, in principal, la achizitionarea de aplicatii software dezvoltate la cerere si de dispozitive medicale, a constatat Consiliul Concurentei in urma Studiului privind efectul de captivitate in achizitii publice, care face recomandari in domeniul achizitiilor publice.

"Astfel, autoritatile care achizitioneaza aplicatii software create pentru specificul activitatii lor, devin, de cele mai multe ori, captive pe termen lung de furnizorul acestora, deoarece orice dezvoltare ulterioara poate fi facuta doar de acesta", a informat luni Consiliul Concurentei.

Pentru a diminua efectul de captivitate, Consiliul Concurentei sustine ca atunci cand redacteaza caietele de sarcini pentru a achizitiona aplicatii, acesta ar trebui sa contina si prevederi referitoare la livrabilele proiectului si transfer de cunostinte. Pe langa solutia software functionala, beneficiarul se va asigura ca ii vor fi furnizate si alte livrabile conexe, cum ar fi documentatie tehnica de proiect, codul sursa, documentatia tehnica de utilizare, documentatia de administrare si operare, planuri de testare etc. In urma studiului, Consiliul Concurentei a constatat ca si la achizitia echipamentelor medicale se intampina aceleasi dificultati: atat consumabilele, cat si piesele de schimb, trebuie sa fie compatibile cu modelul de aparat detinut de unitatea medicala. In caz contrar, pot aparea erori de functionare. In acest sens, Consiliul Concurentei recomanda ca unitatile medicale, atunci cand redacteaza caietul de sarcini, sa analizeze atent caracteristicile tehnice ale produsul pe care il detin, performanta bunului care va fi cumparat, costurile de mentenanta post garantie, precum si costurile pieselor de schimb. Studiul poate fi consultat pe pagina web a institutiei, iar sugestiile si propunerile pot fi transmise in termen de 30 zile.