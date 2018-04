Consuma dimineata, pe stomacul gol, miere cu scortisoara. Efectul i-a uimit si pe medici! Despre mierea de albine vorbim de foarte mult timp, stim ca este un podus natural realizat in stupi si ofera o serie de nutrimenti de cea mai buna calitate organismului uman.

Scortisoara, folosita mai ales pentru a condimenta anumite preparate, in combinatie cu mierea de albine se transforma intr-un adevarat leac pentru corpul tau, mai ales daca alegi sa le consumi dimineata pe stomacul gol. Combinarea acestor alimente naturiste s-a dovedit a fi eficienta in tratarea unei serii de afectiuni, fiind capabila sa neutralizeze multe virusuri, sa reduca nivelul de colesterol rau dar si nivelul de zahar din sange. Insa acestea sunt doar cateva dintre intrebuintarile minunate ale acestei combinatii.

Tot ce trebuie sa faci pentru a mentine sistemul cardiovascular sanatos este sa ai grija de alimentatia ta, sa elimini de tot prajelile si produsele de patiserie sau fast food si sa amesteci 100 grame de miere de albine cu 1-2 lingurite de scortisoara.

Intinde amestecul pe o felie de paine prajita si consuma-l la micul dejun, timp de o luna de zile. Tu ar trebui sa amesteci 100 de grame de miere cu 2 lingurite de scortisoara si sa o intinzi pe o felie de paine in fiecare dimineata. Intindeti pe o felie de paine acest amestec (nu tot, ci 1-2 lingurite, astfel incat sa acoperiti intreaga felie) si consumati zilnic timp de 30 de zile. Acest obicei va reduce nivelul colesterolului, reducand riscul de atac de cord la zero. Inclusiv daca te confrunti cu problemele cauzate de artrita, acest amestec iti poate fi folositor tocmai datorita actiunii antiinflamatoare de care se bucura. Este necesar sa consumi doua pahare de apa in care sa dizolvi mierea si scortisoara, unul dimineata si unul seara.

Doar 7 zile in care sa bei un pahar cu apa in care sa adaugi celebra potiune magica si anume 2 linguri de miere de albine si una de scortisoara si vei scapa de aceasta problema. In plus, sistemul tau imunitar va fi din ce in ce mai puternic si te va tina la distanta de virusurile sezoniere. Te deranjeaza aciditatea stomacala? Incearca remediul naturist mai sus descris si nu vei mai avea nici un fel de problema. In 30 de zile problemele stomacale vor deveni o amintire. Tusea cronica sau sinusurile infundate isi gasesc solutia tot in aceste doua minuni ale naturii.

Portia ta de dulce va fi satisfacuta de minunata combinatie, astfel ca nu vei mai fi tentat sa consumi si altceva dulce. Fierbe o cana de apa si cind a ajuns la temperatura in care poti sa o tii fara nici un fel de problema in mana adauga o lingura de miere si una de scortisoara si consum-o dimineata pe stomacul gol. In felul acesta vei accelera procesul de arderi al organismului si vei vedea rezultatele minunate in doar cateva saptamani.