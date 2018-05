Corpul mutilat al fetitei de 5 ani ucise la Baia Mare, gasit chiar de fratii ei

Cadavrul fetitei de cinci ani, ucise luni noaptea in Baia Mare, a fost gasit chiar de fratii ei mai mari. Copiii au fost puternic afectati emotional. Oroarea s-a petrecut intr-o cladire dezafectata din fostul combinat metalurgic. Oamenii se plang ca zona este periculoasa si ca mor multi copii. In ultimii ani, alti trei copii au murit inecati in bazine dezafectate.

Familia fetitei ucise luni noaptea este rapusa de durere. Mama micutei, o femeie de 48 de ani, nu poate vorbi din cauza socului. Asezata pe un scaun, pe coridor, in fata usii camerei in care locuieste pe Strada Electrolizei din Baia Mare, nu poate articula niciun cuvant.

Mama ei, respectiv bunica fetitei ucise, a fost de acord sa ne explice cum s-a inamplat toata drama. „Fetita s-a dus afara. Era cam ora 8.00 seara, n-a venit. Apoi am vazut ca e ora 09.00, nu a venit inca in casa. La ora 10.00, nu a venit, iar fratii ei au inceput sa o caute peste tot. Intre ora 10.00 si 11.00 (seara, n.r.) a gasit-o moarta acolo (in cladirea dezafectata, n.r.) sora ei de 17 ani si cu fratele de 12 ani. Copilul s-a speriat foarte tare. Ganditi-va in ce hal s-au speriat, dupa ce si-au gasit popria sora moarta. Baiatul s-a inchis in camera si nu a mai vrut sa iasa, ca i-a fost frica", spune batrana.

„Estera (numele fetise ucise, n.r.) trebuia sa mearga acuma la toamna la scoala. Nu stiu cine ar fi putut fi criminalul, dar cineva a zis ca l-a vazut cand o tragea pe fetita de mana", spune o alta femeie de pe palier. Intre timp, Olgai Marcovici, mama fetitei ucise, i s-a facut rau. Cineva a adus o sticla cu apa, din care au stropit-o pana i-a venit in fire. De altfel, si noaptea trecuta, dupa aflarea vestii, a avut nevoie de ajutor medical din cauza socului.

Apoi mai multi locatari incep sa se planga de numarul mare de accidente si incidente ce au avut loc in ultima vreme acolo. „Pe un copil l-a aruncat in cap de la geam, anul trecut. Altii trei s-au inecat la bazine. Numa' probleme avem aici", spun ei. „Ne temem sa ne lasam copiii afara. Nu trebuia sa ne bage aici primarul", este de parere Ioan Varga un baimarean care locuieste in zona.

Anchetatorii confirma faptul ca exista suspiciunea violului. In prezent se asteapta rezultatele necropsiei. „In seara zilei de luni, la ora 23.29, politistii au fost sesizati prin 112, ca o fetita in varsta de cinci ani a disparut de acasa in jurul orei 15.00. Fetita a fost gasita decedata pe strada Electrolizei. Corpul neinsufletit a fost transportat la morga Spitalului Judetean Baia Mare, in vederea efectuarii necropsiei. Cercetarile continua sub coordonarea unui procuror din cadrul Tribunalului Maramures", a declarat Florina Metes, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures.

"In prezent, facem cercetari pentru infractiunea de omor. Sunt si indicii de agresiune sexuala. In functie de raportul de expertiza medico-legala, se va face incadrarea", a completat Bogdan Gabor, prim-procuror adjunct in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, citat de presa locala.