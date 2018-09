Cosmarul prin care trec localnicii din Dubrovnik din cauza turistilor: "Suntem dezgustati"

Turismul in masa sufoca Dubrovnik-ul, bijuteria Adriaticii. Uriase vase de croaziera acosteaza in port, uneori si 13 in acelasi timp. Stradutele gem de turisti, iar de ceva vreme au aparut si tururi inspirate de serialul fenomen Urzeala tronurilor. Toate acestea ii fac pe localnici sa se planga ca minunata lor cetate medievala s-a transformat intr-un soi de Disneyland.

Plajele nu tocmai intinse ale Dubrovnik-ului gem de turisti. Si mii de oameni se revarsa zilnic din vase de croaziera uriase. Multimi de vizitatori se inghesuie pe portile cetatii medievale, inclusa in patrimoniul UNESCO. Si turistii se calca in picioare pe faimoasa artera pietonala, pietruita, Stradun, strajuita de palate si bisericii vechi. Fanii popularului serial Urzeala tronurilor bat stradutele inguste in cautarea locurilor unde s-au filmat scene din saga fantastico-medievala. Candva era un privilegiu sa traiesti intr-un oras ca Dubrovnik, acum, in cea mai mare parte a anului, e un cosmar - spun multi localnici.

Localnic: "Va spun cinstit, vara aceasta am iesit o singura data cu sotia la o cafea. In aceste sase, de fapt, opt luni ale anului, am iesit o singura data in oras. Pentru ca noi, localnicii, suntem dezgustati. E incredibil ce se intampla. Parca traim in mijlocul Disneyland-ului."

Giuvaierul Adriaticii este in pericol, sunt convinsi locuitorii Dubrovnik-ului.

Localnic: "In unele zile acosteaza la Dubrovnik 13 vase de croaziera, 13! Acum e mult mai bine. Sunt in port doar 8."

Dubrovnikul ar putea pierde statutul care il include in patrimoniul mondial daca nu limiteaza cumva invazia turistilor - a avertizat UNESCO. Care in prezent depasesate cu mult "capacitatea sustenabila a orasului", dupa cum atrag atentia specialistii.

Autoritatile croate au lansat, anul trecut, un plan, "Respectati orasul", care limiteaza numarul turistilor de pe vasele de croaziera. Mai exact, nu ar trebui sa vina in orasul vechi mai mult de 4.000 o data, pe parcursul unei zile.

Dar inca nu a fost implementat.

Romana Vlasic, sefa Oficiului pentru Turism Dubrovnik: "N-as fi de acord ca Dubrovnik-ul se transforma intr-un soi de Disneyland. Dubrovnik-ul este o cetate medievala din patrimoniul UNESCO. Lucram la un plan de organizare a sosirii turistilor, in special pentru sosirea vaselor de croaziera. Astfel, turistii si localnicii se vor putea misca mai usor prin oras."

Pana un alta, datele arata ca peste 800.000 de turisti au vizitat Dubrovnik-ul de la inceputul anului, cu sase la suta mai mult in comparatie cu aceasi perioada a anului trecut. Iar parcursul spectaculos al Croatiei la Campionatul mondial de fotbal, unde a jucat finala, a contribuit la cresterea numarului turistilor care au vizitat tara.

O spune un artist de strada, care se teme ca farmecul de altadata al cetatii medievale piere.. "calcat" in picioare de puhoaiele de turisti.