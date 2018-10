Cozmin Gușă, dezvăluiri de senzatie:Liviu Dragnea, evaziune de 150 de milioane de dolari prin intermediul fiului său

Cozmin Gușă susține că ar fi văzut documente care ar arăta că Liviu Dragnea ar fi făcut evaziune de 150 de milioane de dolari prin intermediul fiului său.

"Am vazut niște documente și m-am oprit când am numărat vreo 150 de milioane de dolari, o să mă uit mâine, este o sumă evazionată de Liviu Dragnea, dar prin intermediul fiului său. De fapt, Dragnea este speriat de aceste documente probabil, și după știința lui, dacă documentele au ajuns la mine, și nu sunt cea mai importantă persoană din România, or fi ajuns și la el, și și-a dat seama că asta înseamnă criza maximală pentru el, și nu dosarele din justiție pe care le mai amână, le mai aranjează, ci această schemă de evaziune fiscală impresionantă, prin care l-a implicat pe fiul lui, după modelul altor politicieni de modă veche. Și asta ar fi lovitura de grație. Eu am numarat pana la 150 milioane de dolari si nu am citit toate documentele. E foarte ușor să ne explicăm de ce a venit cu acest atac la Iohannis, de ce există acest atac la Realitatea Tv. O să vedem câți din statul roman au știintă de aceste strategii, pe asta se bazează disperarea lui, și repet, strategiile sunt de inspirație post-sovietică", a declarat Cozmin Gușă la Realitatea Tv.