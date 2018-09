Cozmin Gusa, patronul si directorul editorial al Realitatea TV, a avut vineri seara o interventie in timpul emisiunii "Realitatea Romaneasca", moderata de Octavian Hoandra, care a starnit iures in intreaga clasa politica si spaima in sanul puterii, in particular. In timp ce comenta despre ordonanta "Insolventa" care vizeaza in mod special Realitatea TV si incercarea disperata a PSD si a lui Liviu Dragea de a inchide acest post incomod, Gusa a spus despre posibilitatea infiintarii Partidului REALITATEA. Pentru ca vineri, in intervenia sa doar a insinuat acest fapt, l-am contactat pe cunoscutul consultant politic pentru a ne da detalii:

La ce v-ati referit, mai precis, cand ati spus ca se poate dezvolta un Partid Realitatea? Credeti ca dintre sustinatorii si telespectatorii Realitatea ar adera la o platforma politica multi membri?

Eu am iesit din politica dupa ce statul paralel despre care tot vorbeste Dragnea si ai sai si din care Dragnea a facut parte a blocat Partidul Initiativa Nationala pentru alegerile pentru Primaria Capitalei, cand ne-au dat un scor putin sub 5%, cand mie mi-au injumatatit scorul la Primarie si asa mai departe. Dar am luptat din 2005 pana in 2008 cu acel stat paralel: Basescu, Maior, Coldea si altii, dupa cum vedem, si Dragnea, care aveau suficienta putere, in acele momente, ca sa blocheze un partid, cunoastem procedurile, astazi sunt vizibile. Daca ar fi fost nevoie de acel partid, Partidul Initiativa Nationala, atunci, bineinteles ca da, astazi se vad rezultatele, aceiasi politicieni decrepiti, necinstiti, fara imaginatie, fara patriotism, practic de peste 20 de ani populeaza scena, iar astazi este varianta lor mult mai slaba decat in anii '90, sau din anii 2000. Raspunzand concret la intrebare, da, chiar m-am referit la aceasta posibilitate, ca anumiti colegi de ai mei sa candideze in alegerile care vin, tocmai pentru ca oamenii ne blocheaza mediatic acolo unde vrem noi sa actionam, noi vrem sa actionam in slujba cetateanului, intr-o interactiune cu politicul, numai ca politicul nu mai accepta aceasta interactiune, nu doreste sa raspunda in fata telespectatorilor si a cetatenilor Romaniei referitor la faptele pe care le comit politicienii pe durata mandatului: in campaniile electorale mituiesc presa care se lasa mituita, presa locala a fost distrusa de fapt, si mai trec o campanie tot in detrimentul cetatenilor. Acest partid pe care daca ar fi sa-l numim "Realitatea", nu ar fi votat doar de catre fanii nostri care ar fi cateva milioane numai aici, dar si in diaspora, ci ar fi votat, si candidatii sai ar fi votati, de catre toti cei care isi doresc libertate de exprimare si isi doresc nu numai sa se mimeze democratia ci si sa existe un exercitiu democratic in care, repet, politicienii raspund la apelul cetatenilor care fac acest apel prin intermediul mass-media.

Care ar fi in linii mari, daca e sa facem un exercitiu de imaginatie si chiar ne-am inchipui functional acest partid, o platforma program? Partid de dreapta, sau partid de stanga? Sau, o a treia varianta: Partid vigilante!

O platforma program... România n-are nevoie de o platforma program la un partid politic, are nevoie ca fiecare partid politic sa vina la masa comuna cu niste propuneri concrete care nu tin cont de ideologie, dar tin cont de hibele majore pe care România astazi le suporta si cu care, de fapt, vedem ca nu se mai poate descurca o tara care ar putea sa aiba mare succes. Pot sa spun doar doua lucruri pentru care ar putea milita acest partid: o zona de tip proactiv, si anume, libertatea de expresie, atat a jurnalistilor cat, bineinteles, si a cetatenilor pe baza de consecinta prin intermediul mass media si de aici sigur, diverse programe, de la incurajarea mass-media nationale a televiziunilor nationale care sunt corecte si care nu incaseaza nimic de la cablisti, dau un exemplu concret, dar pe care cetatenii le urmaresc si care sunt discriminate major de politica guvernamentala de atatia zeci de ani, care este orientata, sigur, in interesul unor miltinationale. La capitolul anti, bineinteles ca in acest gen de actiune publica pe care o putem declansa cel mai important este o actiune anti-baroni. Si cand ma refer la o anti-baroni, ma refer la o actiune impotriva tuturor celor agramati, fara scoala, dedati devalizarii bugetelor nationale si bugetelor judetene, pe care doar jurnalistii de investigatii ii mai aduc din cand in cand la suprafata, dar ei acolo isi calaresc mosiile, trimit pe cine doresc ei in Parlamentul României, sau in Parlamentul European. Practic, originea relelor din politica sta in lipsa de calitate si atitudinea acestor baroni care populeaza toate partidele si care astazi au ajuns baroni nationali, daca il amintim doar pe Dragnea, dar avem exemple si la alte partide.

Si OTV a dat un partid politic care a ajuns in parlament. Si OTV a fost inchis de PSD pe vremea lui Adrian Nastase, apoi de catre Traian Basescu, iar ce a urmat stim cu totii. Care a fost greseala acolo? Pana la urma Puterea a incalecat partidul.

Exemplul OTV este si un exemplu bun, si un exemplu rau. Pentru ca OTV a cultivat foarte mult populismul si oamenii pe care i-a trimis in Parlament nu au fost oameni de o calitate profesionala corespunzatoare care sa poata face un gen de masa critica, desi simpatia era foarte mare. Noi stim ca mass media are reprezentanti cu expertiza in diverse domenii, nu doar in jurnalism de orice fel ar fi el, ci si pe nivel de justitie, pe nivel economic sau financiar, deci o miscare politica din randul jurnalistilor ar fi trebuit sa-i aleaga pe cei cu expertiza si pe cei ce, totusi, au cultivat in viata lor profesionala onoarea, iar asta s-a vazut prin scrierile lor, sau prin pozitiile lor publice in mass-media.

Fireste, ca lider al acestui partid, deocamdata virtual, ce ar face Cozmin Gusa in primul rand, ca strategie pe termen scurt, mediu si lung? Cu experienta de consultant politic devenit jucator...



Cozmin lider. Nu se pune problema. Eu pot sa fiu un lider informal pentru ca sunt mai in varsta, probabil, decat multi dintre colegii mei care s-ar incumeta la un asemenea joc politic si care mi-au spus de ceva vreme ca, intr-adevar, ne mai suportand acest gen de nedreptati ar vrea sa intre in arena si altfel, pentru ca vedem doar cu mass-media putem sa facem putine lucruri, si doar din cand in cand, si bineinteles ca asta ne nemultumeste. In schimb, nu exista nicio indoiala ca pot sa-i sprijin pe fiecare dintre ei cu expertiza pe care o am, atat de fost politician, cat si de consultant.

Acum vorbind la concret, ar putea un astfel de partid care vine direct din popor sa mai salveze Romania?

Partid din popor. Da, dar din poporul responsabil, din acel popor platitor de taxe, nemultumit ca aceste taxe sunt devalizate, nemultumit de modul habotnic in care se face asistenta sociala in Romania, aparent si clar, doar din motive de mita electorala, acel popor ne intereseaza pe noi si probabil ca acel popor, si acea parte din poporul roman este interesata de un posibil demers al nostru. In concluzie, ceea ce am spus aseara ramane in picioare si daca ei vor sa ne goneasca de pe televiziune, si vor face tot ce le sta in putere prin complicitatea tuturor, atentie!, pentru ca nimeni din opozitie n-a aparat presa libera, pentru ca nu le convine, nici Klaus Iohannis, din pacate, n-a facut niciun demers, desi ar avea aceasta datorie, si este marea dezamagire despre care putem vorbi astazi, mai ales cei care urmaresc Realitatea TV, asa ceva este posibil si necesar, repet, in conditiile in care nu ne lasa sa ne desfasuram activitatea corespunzator in zona mass-media, putem sa luam in calcul si luam in calcul sa intram in arena politica si nu e vorba aici doar de oameni de la Realitatea ci de un proiect care se poate dezvolta foarte usor. Si mai spun un lucru: eu in calitate de sef de campanie sau de consultant politic n-am pierdut nicio campanie pana in acest moment in peste zece ani de activitate, paisprezece chiar, in aceasta zona, nici in Romania, nici in Moldova, nici in alte tari, inclusiv de pe alte continente unde am condus campanii electorale. Asa ca sunt bine pregatit pentru a coordona o astfel de miscare care sa se opuna acestor excese habotnice din partea unor refuzati, unor repetenti, dupa cum am spus si in interventia din emisiunea lui Tavi Hoandra.