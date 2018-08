Creierele oamenilor percep si proceseaza in pana la 11 dimensiuni ale lumii materiale si nemateriale, este concluzia de ultima ora a unei echipe mixte de cercetatori

Cerecetatorii unei echipe mixte formata din matematicieni, fizicieni, neurologi si psihologi au descoperit ca oamenii gandesc in mai multe dimensiuni decat cele 3 pe care le cunoastem, creierul nostru fiind la randul lui un multivers.

Specialistii care apar in materialul video alaturat spun ca anunite parti ale creierului functioneaza pentru perceptia in 3 dimensiuni, altele in cele 3 la care se adauga dimensiunea timp, dar exista mai multe zone care proceseaza in pana la 7 dimensiuni, precum si altele care proceseaza pana la 11 dimensiuni. Creierul percepe si lumea materiala si cea nemateriala, cele 11 dimensiuni, percepe si multiversul. Zone care functioneaza in mai multe dimensiuni apar in timpul somnului, in timpul viselor, altele se gasesc in stare de veghe.