Cristian Pomohaci, condamnat la inchisoare! Si-a recunoscut vinovatia

Cristian Pomohaci a primit un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce si-a recunoscut vinovatia in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala. Pedeapsa fiind de comun acord cu procurorii, iar judecatorii urmeaza acum sa decida daca avizeaza intelegerea dintre parti.

„In continuarea comunicatului din data de 23 mai 2018, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa comunice urmatoarele: In cursul zilei de astazi, procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si, in conformitate cu dispozitiile art. 478 - 484 din Codul de procedura penala, au semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu inculpatul Pomohaci Cristian Dorin avand ca obiect recunoasterea comiterii faptei si acceptarea incadrarii juridice pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala, respectiv savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (11 acte materiale).

Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca, in perioada ianuarie 2012 - octombrie 2017, sustragandu-se de la indeplinirea obligatiilor fiscale prevazute de Codul fiscal, inculpatul a declarat la organul fiscal teritorial venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor imobile aflate in proprietatea sa mai mici decat cele obtinute in realitate, suma nedeclarata ridicandu-se la 684.487 lei (echivalentul a 152.883 euro), aferenta unui numar de 11 imobile, cauzand un prejudiciu bugetului general consolidat al statului in suma totala de 136.572 lei (din care suma de 114.687 lei reprezinta impozit pe venit, iar suma de 21.885 lei contributia asigurarilor sociale de sanatate).

Mentionam ca prejudiciul anterior mentionat a fost acoperit integral de catre inculpat. Pedeapsa stabilita ca urmare a acordului dintre procuror si inculpatul Pomohaci Cristian Dorin pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata pentru care s-a pus in miscare actiunea penala este de 1 an inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu inculpatul stipuleaza, totodata, interzicerea, ca pedeapsa complementara, a exercitarii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice si de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat pe o perioada de 2 ani de la ramanerea definitiva a sentintei, precum si interzicerea ca pedeapsa accesorie a exercitarii drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau orice alte functii publice si de a ocupa o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, de la ramanerea definitiva a sentintei si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

Mentionam ca termenul de supraveghere stabilit este de 2 ani de la data ramanerii definitive a hotararii, perioada in care inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere: - sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta; - sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa; - sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile; - sa comunice schimbarea locului de munca; - sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Totodata, pe durata termenului de supraveghere inculpatul Pomohaci Cristian Dorin are obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei fara acordul instantei. Acordul mai stabileste ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Pomohaci Cristian Dorin va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile. Dosarul si acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise Tribunalului Mures", arata Parchetul General.