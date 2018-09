Cristian Preda, implicat într-un incident pe aeroportul Otopeni cu Gigi Becali: A tras un șut în geanta pe care o port pe umăr

Europarlamentarul Cristian Preda a povestit luni pe Facebook că a fost implicat într-un incident pe aeroportul Otopeni cu Gigi Becali, care l-a amenințat și l-a înjurat după ce a fost numit pușcăriaș.

"Scene oribile la Otopeni, la plecarea spre Strasbourg. Îl văd pe Gigi Becali trecând pe la poarta de protocol. Îl întreb pe ofițer de ce trec pușcăriașii pe acolo. Becali aude și începe să înjure ca la ușa cortului. Mă urmărește prin aeroport amenințându-mă și urlând porcării de nereprodus. Becali trage un șut în geanta pe care o port pe umăr. Grapini și Bușoi îl îmbrățișează. Scap zicând că voi chema poliția", a povestit Cristian Preda pe Facebook.

Incidentul a fost relatat și de jurnalista Oana Popescu, care a fost martor ocular la cele întâmplate.

"Ciobanul Becali ii da un branci europarlamentarului Cristian Preda la poarta 10 de asteptare a avionului catre Strasbourg: "bai handicapatule, daca nu te punea Basescu pe liste, mureai de foame! Hai cheama politia, da-te dreacu' de dobitoc!" Cristian Preda intreaba: "tie nu ti-e rusine, nesimtitule?" Colegul sau Cristian Busoi, care statea de vorba cu Becali si Laurentiu Rebega (parlamentarul, cercetat si el penal, care s-a ocupat de organizarea reuniunii de la Sinaia a radicalilor europeni la care a participat si Marine Le Pen?) nu are nicio reactie. "Multumesc pentru solidaritate! Stai de mana cu puscariasii", ii spune Preda. ...doar vroiam sa va povestesc ceva fapt divers din avionul de Strasbourg-Bruxelles. Si sa intreb daca are cineva o lamaie", a scris ea pe Facebook.

Patronul FCSB a declarat la România TV că îl cunoştea pe europarlamentar, dar ştia că nu e o persoană extraordinară. "Îl salut. Nu mi-a raspuns. Nicio problema. Ne intalnim la pasapoarte. S-a enervat ca de ce trec la protocol. Pentru ca ma cunosc oamenii. E adevarat ca s-a suparat ca pe el l-au pus sa scoata pantofii, iar pe mine nu. Am trecut si m-am pus sa fac poza cu doi copii. A zis ca sunt puscarias si fac poze cu copiii. A zis ca trebuie sa stau in puscarie, ca m-a pus Basescu pe lista. Nu l-am urmarit, dar ne-am intalnit la masa la protocol. I-am zis „de ce faci oamenii puscariasi, nu te uiti la tine?". I-am pus mana pe fata si i-am spus ce am spus. Dupa care mi-a spus alt europarlamentar ca asa face el, fluiera cand ia cuvantul un europarlamentar. Si apoi am fost sa o salut pe Corina Cretu si pe Busoi. A trecut pe langa noi şi s-a impiedicat cu geanta de piciorul meu. Vezi doamne ca i-am dat cu sutul in geanta. Ca cheama militia. O sa vedem cu cine tine militia. Nu vreau sa ma cert cu nimeni, vreau pace. Nu sunt sfant. Nu regret nimic. Oamenii astia se urca in cap. De ce sa faci un om puscarias? Eu sunt de vina ca ma iubesc oamenii?".