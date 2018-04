Cristina Tarcea, presedintele ICCJ, despre protocoalele secrete: "Mie imi este destul de greu sa ma pronunt"

Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3 despre protocoalele secrete.

„Cred ca nu este un secret pentru nimeni ca in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii chiar eu am ridicat problema si a protocoalelor si am ridicat pentru ca este momentul ca lumea sa cunoasca adevarul, sa ia masuri daca se impun atunci cand lucrurule nu s-au derulat potrivit legii si sa reevalueze toate acuzele care s-au adus, daca se constata ca ele sunt nefondate. In ceea ce priveste protocolul incheiat de Parchetul de pe langa Inalta Curte, mie imi este destul de greu sa ma pronunt. Sunt membrul CSM, am inteles ca ei la sedinta la care eu nu am putut participa a fost sesizata Inspectia Judiciara si ar trebui sa ma pronunt, iar un al doilea aspect, in anumite cauze, au fost invocate si aspecte care tin de respectarea acestui protocol. Nu vreau sa expediez acest subiect. Si la nivelul Inaltei Curti am descoperit un protocol. Am ramas surprinsa. Este incheiat in 2009, nu mai are aplicabilitate de la 1 februarie 2014. Am ramas suprinsa de persoana care l-a semnat, un eminent profesor de drept constitutional", a declarat Tarcea.