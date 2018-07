Criza de apa provoaca o situatie dramatica la Spitalul Judetean Bacau: Medicii nu mai pot opera, pacientii sunt trimisi acasa

Criza de apa din Bacau care continua de aproape o saptamana a creat o situatie foarte grava la Spitalul Judetean Bacau, unde au fost reprogramate zeci de operatii care nu erau urgente.

Astfel, spitalul, in care se afla in jur de 1.000 de pacienti, functioneaza la limita de avarie deja de cateva zile. Andrei Popa, managerul unitatii medicale, a transmis ca pot fi rezolvate doar urgentele.

In acest timp, autoritatile incearca sa rezolve problemele. In cursul noptii de joi spre vineri a fost incheiata umplerea tronsonului Valea Uzului - Moinesti si apoi a inceput umplerea tronsonului Moinesti - Bacau.

Reprezentantii Companiei Regionale de Apa Bacau au transmis ca acest proces este unul complex din cauza riscului producerii unei noi avarii, asa ca umplerea se va realiza cu presiune mica, arata Desteptarea.

Astfel, in functie de cat va dura acest proces, vineri se vor anunta detalii referitoare la extinderea programului de furnizare a apei potabile si la intrarea in parametri normali de furnizare. Amintim ca Bacaul a ramas fara apa rece inca de sambata si in jur de 200.000 de oameni stau zilnic la coada pentru a obtine apa.