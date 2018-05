Criza de culegatori de capsuni in plin sezon. Salariul unui muncitor in strainatate

Suntem in plin sezon de cules capsuni si Romania, printre altele, se confrunta cu o criza uriasa de culegatori. In timp ce plantatiile din vestul Europei sunt pline de romani care strang zilnic sute de ladite pline cu fructe, pe plantatiile de la noi bate vantul. Tocmai de aceea, multi agricultori de la noi isi cheama rudele in ajutor, iar altii isi micsoreaza suprafetele cultivate, pentru a nu ramane cu ele pe camp.

Ce-i drept, in afara se castiga mult mai bine din aceasta munca. La limita dintre judetele Bihor si Arad, in satul Ghiorac, il gasim pe nea Gheorghe. De o saptamana a inceput sa culeaga capsuni. Il ajuta rudele, dar si cativa copii din sat. "Ce-i rosu se culege frumos in ladita si aveti grija sa nu luati alea necoapte si in rest va doresc spor la treaba", le explica nea Gheorghe. Fiecare primeste 8 lei pe ora.

In comuna Dumbrava din Timis sunt aproape 50 de familii care cultiva capsuni. Cei mai multi culeg fructele cu ajutorul rudelor pentru ca, spun ei, nu gasesc muncitori sezonieri. Vecinii lucreaza in fabricile din apropiere, daca nu au plecat in strainatate. Doamna Lidia cultiva capsuni pe un hectar. Toata familia se trezeste zilnic la 5 dimineata si iese la cules. Apoi, la vanzare. 8-9 lei costa un kilogram.

"Fiul meu a dat pentru copiii aia care au fost a dat 50 de lei pentru doua ore si nu au mai venit", povesteste Lidia. Nevoia de culegatori este uriasa in toata tara. Ca sa nu ramana cu fructele pe camp, multi si-au redus productia. "Cea mai mare problema a fost ca am adus un om la lucru, am stabilit un program si nu l-a respectat pentru ca era obisnuit sa traiasca de pe o zi pe alta. Ii dadeam seara banul, ma trezeam maine-zi ca nu vine, il gaseam la birt si cu astfel de oameni nu poti sa lucrezi", explica Rozina Martinescu, producator. In strainatate, culegatorii romani castiga lejer o mie de euro pe luna, in timp ce la noi, cateva mii de lei pe tot sezonul.