CSM a făcut public protocolul încheiat cu SRI în anul 2012

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut public, vineri, după declasificare, protocolul de cooperare încheiat cu Serviciul Român de Informaţii (SRI) în anul 2012.

Protocolul este semnat din partea CSM de vicepreşedintele de la acea vreme, Oana Schmidt-Hăineală, iar din partea SRI, de generalul Florian Coldea, care ocupa funcţia de prim-adjunct al directorului instituţiei. Cele trei pagini ale documentului publicat pe site-ul CSM cuprind patru capitole, primul referindu-se la principiile cooperării. Este vorba despre principiul statului de drept, principiul garantării independenţei justiţiei, cele ale responsabilităţii, complementarităţii şi operativităţii, principiul evaluării periodice a activităţilor, principiul respectării obligaţiilor şi răspunderilor şi principiul "need to know/need to share".

Ultimul principiu presupune "transmiterea informaţiilor relevante pentru realizarea atribuţiilor ce revin părţilor, potrivit legii, numai persoanelor care trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă acces la acestea". "Părţile cooperează, potrivit competenţelor şi atribuţiilor prevăzute de lege, în scopul asigurării independenţei şi înfăptuirii justiţiei, precum şi al cunoaşterii, prevenirii şi contracarării vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot afecta starea de legalitate, menţinerea ordinii de drept, precum şi climatul de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, ca valori de securitate naţională, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite de Constituţie", se arată în al doilea capitol, dedicat scopului cooperării.

Al treilea capitol cuprinde o serie de reguli ale cooperării, care se realizează prin informare reciprocă, analizarea unor acte normative referitoare la obiectul de activitate al părţilor, schimb de materiale documentare şi valorificarea posibilităţilor de identificare în timp util şi înlăturare a unor fapte care ar putea afecta înfăptuirea justiţiei sau securitatea naţională. "În baza datelor şi informaţiilor transmise de SRI, CSM va efectua verificări proprii, conform legii. (...) Transmiterea de date şi informaţii de către părţi se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind informaţiile clasificate şi numai cu aprobarea conducerilor părţilor", se mai arată în protocol.

În document se precizează că în realizarea activităţilor de cooperare vor fi respectate eventuale limite sau interdicţii, justificate de periclitarea îndeplinirii atribuţiilor legale, afectarea securităţii naţionale, a drepturilor şi libertăţilor unor terţe persoane şi deconspirarea tehnicilor de investigare sau a surselor de informaţii protejate de lege. De asemenea, în situaţii excepţionale, datele transmise de SRI pot fi introduse în dosarele de cercetare ale CSM, cu respectarea prevederilor legale. În ultimul capitol, intitulat "Dispoziţii finale", se menţionează, printre altele, că protocolul se încheie pe durată nedeterminată şi poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.