Cum a ajutat un roman la finantarea terorismului mondial si a fugit in timpul procesului din Marea Britanie cu un avion pilotat de el

Romanul Alexandru Sovu a dezvoltat si a vandut mii de gadget-uri care au ajuns inclusiv pe mainile teroristilor, sustine un expert citat de Daily Mail. El a condus o banda care producea astfel de dispozitive skimming intr-o locuinta din Essex timp de peste un deceniu, inainte ca membrii ei sa fie arestati. Sovu, scrie Daily Mail, a fost eliberat pe cautiune si a fugit in timpul procesului.

S-a afirmat chiar ca, luand lectii de zbor, el a scapat cu ajutorul unui avion privat. Romanul fost condamnat in lipsa la 11 ani de inchisoare in Marea Britanie. Porivit Daily Mail, Sovu si-a reactivat site-ul si continua sa vanda dispozitive de skimming cu 1.500 de lire bucata. Expertul IT Nick Webber, care a lucrat la investigatia politiei in cazul Sovu, a declarat: „A creat mii de astfel de dispozitive. Fiecare putea detine 32.000 de carduri ale unor conturi bancare medii in care se aflau cel putin 380 de lire sterline, deci trebuie sa fi produs bancilor pierderi de sute de milioane si chiar miliarde de lire sterline."

„Este in mod efectiv cel mai mare hot de banci din lume. Nu-i pasa cine cumpara dispozitivele sau ce facea cu banii. Jucariile lui au ajuns la grupurile de crima organizata si, probabil, au finantat si terorismul. Cititoarele de carduri au fost folosite de catre jihadisti, traficanti de persoane si comercianti de arme care au furnizat teroristilor din Orientul Mijlociu", a afirmat expertul. „Am reusit sa intru pe site-ul lui Sovu si sa incerc sa achizitionez un dispozitiv dupa ce el a fugit. M-am oprit cand am ajuns la pagina de plata a cardului", a afirmat acesta. Sovu, in varsta de 39 de ani, absolvent de informatica in Bucuresti, a inceput sa fure detalii de pe carti de credit inca din Romania. Dupa ce a fugit de politie, in 2003 s-a stabilit in Reading, Berkshire, si a inceput sa proiecteze si sa faca dispozitive de skimming, pe care le-a vandut in Europa, America de Nord si Asia, castigand milioane. Sovu a inregistrat o firma la Companies House si a depus conturi anuale. Nimeni nu parea sa observe ca se numea CardReaderFactory Ltd, o descriere flagranta a activitatii sale criminale.

Romanul a fost arestat pentru prima oara in cursul unei investigatii in 2010. Ofiterii au gasit 400.000 de lire sterline, dispozitive de captare si o lista de contacte cu potentialii clienti in apartamentul sau, dar cazul a fost abandonat din cauza lipsei de probe.

Curand dupa aceea, Sovu a inceput sa faca excursii regulate in Hong Kong si China, unde si-a extins afacerea in timp ce se folosea de o complice, Anca Fuioaga, ca "reprezentant britanic". Banda sa l-a inclus pe Ionel Baluta, care a intrat in Marea Britanie in ciuda condamnarilor anterioare pe care le avea in Europa. Banda opera dintr-o casa Colchester, Essex. Intre timp, in Hong Kong, Sovu a crea un program Bitcoin "mining", un mijloc de producere a unitatilor monetare digitale criptate, pe care il vindea pentru 6.000 de lire sterline, fiecare printr-o firma numita Black Arrow. Politia din Hong Kong a deschis o investigatie privind spalarea banilor si l-a intervievat in 2014. Dar cazul a fost in cele din urma clasificat drept „litigiu de afaceri" si a picat.

Sovu a ajuns din nou in atentia autoritatilor britanice dupa ce Politia Transporturi a descoperit cititoare de carduri pe masinile de bilete. Politistii au ajuns astfel in gradina lui Baluta si in casa lui Sovu unde au gasit 100.000 de lire sterline cash. Infractorul se afla in strainatate, insa s-a intors si a fost arestat in iulie 2016, pe aeroportul Heathrow. Detectivul care s-a ocupat de investigatie a spus ca acesta se intorsese in Marea Britanie pentru a lupta in instanta fiind convinsa ca poate castiga ca si in celelalte cazuri. Insa cand a vazut ca exista mai multe dovezi impotriva sa a disparut in ultima saptamana a procesului. Cum pasaportul sau a fost confiscat, politia crede ca a plecat cu acte false. Dar Paula Cioaca, o presupusa complice a lui Sovu, care a fost eliberata de toate acuzatiile, a spus: „Probabil a fugit cu un avion privat - luase lectii". Politistii cred ca Sovu isi desfasoara afacerea in continuare, dintr-o zona industriala din Shenzhen, China continentala, in timp ce el locuieste in Hong Kong.