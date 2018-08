Cum ar vrea Mircea Badea sa-si inmatriculeze masinile in replica la scandalul placutelor anti-PSD: „Daca e cool, atunci bine!"

Realizatorul emisiunii „In gura presei", de la Antena 3, a anuntat pe Facebook ca e pregatit sa-si faca placute personalizate daca romanii sunt de parere ca „e foarte bine si e cool".

Badea a dezvaluit si la ce numere de inmatriculare s-a gandit, mesajele fiind cu tinta directa catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, catre partidul Uniunea Salvati Romania (USR), dar si catre realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan si consultantul politic Cozmin Gusa.

„Sa recapitulam: am trei masini. Vreau sa mai iau una. Foarte probabil voi avea patru. Daca imi fac urmatoarele numere de inmatriculare: MUIEKLAUS, MUIEGUSA, FMMRARESBG, MUIEUSR e foarte bine si e cool. Atunci bine!", a transmis Badea pe Facebook.

Amintim ca Brigada Rutiera a Capitalei a retinut, luni, numerele de inmatriculare cu mesaj anti-PSD, dupa ce au oprit in trafic autoturismul inmatriculat in Suedia. De asemenea, a fost retinut pemisul de conducere al soferului, Razvan Stefanescu, acesta declarand ca a inmatriculat masina in luna aprilie si ca se afla in concediu in Romania, fiind in drum spre litoral.

Politia Rutiera a deschis dosar penal in acest caz si sustine ca masina cu numarul de inmatriculare „MUIEPSD" nu are drept de circulatie in Romania, invocand o informare transmisa de Biroul Interpol Stockholm, in timp ce Ambasada Suediei la Bucuresti a precizat ca autoturismul are drept de circulatie in Uniunea Europeana, dar ca posesorul trebuie sa detina documentele oficiale pentru ambele seturi de numere - personalizate si oficiale.

Soferul masinii a ajuns, marti, insotit de avocat la sediul Politiei Rutiere pentru a-si clarifica situatia. El sustine ca ar fi schimbat placutele de inmatriculare daca politistii care l-au oprit anterior ar fi dispus acest lucru, intrucat are la el si numerele de inmatriculare oficiale ale masinii.