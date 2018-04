Cum arata acum femeia de care Hagi a divortat pentru ca „nu aducea la timp painea la masa"

Toata lumea o stie pe Marilena, actuala sotie a lui Gica Hagi, femeia care i-a daruit doi copii, o fata si un baiat. Insa prea putini stiu ca Regele fotbalului romanesc mai are la activ o casatorie, consumata, ce-i drept, acum 27 de ani.

Mai precis, in 15 iulie 1990, geniul balonului rotund s-a casatorit cu Lena Celnicu, o tanara machidoanca. Erau nascuti in aceeasi zi si in aceeeasi luna, dragostea lor parea desprinsa din basme. Din pacate, ca sa-l citam pe marele nostru fotbalist, "n-a fost sa fie". Cei doi soti nu s-au inteles, s-au distantat si, dupa doar cateva luni de mariaj, Hagi a depus cererea de divort la Tribunalul Constanta.

Motivele invocate au fost de-a dreptul hilare. Hagi a scris in cerere ca sotia lui a intarziat cu painea la masa si ar fi pus miere in cafea in loc de zahar. Actiunea a fost respinsa de magistrati, insa Gica a mutat procesul la Bucuresti. Fara castig de cauza, Hagi a luat tribunalele la rand, pe cel din Oradea, din Brasov si, in final, din nou Bucuresti, unde a si reusit sa divorteze.

Fosta sotie s-a ales cu suma de 300.000 de dolari de pe urma divortului si si-a refacut viata destul de tarziu, prin 2004. Hagi nu a stat prea mult singur, ci s-a casatorit cu actuala nevasta in 1995.