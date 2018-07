Cum arata Prima Doamna a Frantei in costum de baie. Brigitte Macron, impecabila la plaja

Brigitte Macron, sotia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, este cu 25 de ani mai in varsta decat partenerul ei de viata, insa acest lucru nu reprezinta un impediment in relatie pentru cei doi! Din contra! Brigitte arata foarte bine la cei 64 de ani ai sai si este un exemplu demn de urmat de toate doamnele care doresc o silueta perfecta. Prima Doamna a Frantei si-a etalat formele intr-un costum de baie pentru o publicatie franceza, in urma cu doi ani, iar pozele cu pricina inca fac furori pe internet chiar si in prezent.

Fie ca este vorba de o dieta stricta, fie ca vizitele la sala de fitness sunt dese si regulate, cert este ca Brigitte Macron a gasit reteta unui corp demn de invidiat. In urma cu doi ani, publicatia Paris Match a decis ca imaginea in care Prima Doamna a Frantei poza in costum de baie este demna chiar de prima pagina a copertei unui numar al revistei. Alaturi de sotul ei, Brigitte expunea un zambet larg si un corp tonifiat, in timp ce se bucura de vremea de plaja si de valurile marii.

Brigitte Macron are in prezent 64 de ani, pe cand Emmanuel are 39, insa diferenta de varsta dintre cei doi, care pare una destul de mare in momentul in care este analizata atent, devine complet insesizabila in momentul in care Brigitte reuseste sa uimeasca prin naturaletea si prin tinutele cu care se afiseaza, la diverse evenimente publice, unde isi insoteste sotul. In urma cu doi ani, pe cand avea 62 de ani, Brigitte a demonstrat ca nu se lasa constransa de varsta sa si a avut o aparitie de exceptie intr-un costum de baie ce-i punea in evidenta supletea corpului.

Cuplul francez s-a aflat adesea sub examinarea atenta a presei internationale, tocmai din cauza diferentei de varsta dintre cei doi soti. Desi sunt priviti, din acest punct de vedere, cu ochi critici, si relatia dintre cei doi a fost adesea catalogata ca fiind una controversata, Brigitte si Emmanuel sunt extrem de uniti si demonstreaza, pe zi ce trece, ca iubirea dintre ei nu cunoaste termenul de „varsta".

Emmanuel Macron a intalnit-o pe Brigitte pe cand acesta avea doar 15 ani, fiind elev la liceul unde viitoarea lui sotie era profesoara. Contrar circumstantelor in care s-au cunoscut, cei doi s-au indragostit, au devenit un cuplu, si s-au casatorit in anul 2007.