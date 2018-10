Astazi, exista miliarde de pagini web in intreaga lume. Totusi, pentru ca in toate exista un inceput, multi se intreaba cum arata prima pagina web din lume. Pentru a ajunge la prima pagina web ar trebui sa ne intoarcem in timp vreo 27 de ani.

Prima pagina web i-a apartinut lui Tim Berners-Lee si a fost creata pe un computer NeXT in anul 1991. De fapt, pagina cu pricina reprezenta o sursa de informatii despre ceea ce insemna la acea vreme World Wide Web (web inseamna in engleza panza. O traducere aproximativa ar fi „marea -intinsa- panza de paianjen a lumii"). Asa arata PRIMA PAGINA WEB. Pagina actuala este, de fapt, o copie pastrata si updatata, intrucat prima pagina web originala a disparut din istoricul WWW la cativa ani dupa ce a fost creata.

Ce este Internetul?

Termenul de Internet a aparut prima data in Statele Unite ale Americii in anul 1974 si era o prescurtare de la internetworking. Internetul este, conform definitiei, o retea unitara de computere si alte dispozitive cu adrese computerizate, toate conectate intre ele si operand coordonat, gratie unui ansamblu standardizat de protocoale de transfer de date.

Ce inseamna www? De la ce vine www?

Cel care a pus bazele WWW-ului pe care il cunoastem astazi, lucrand la crearea protocolului HTTP a fost britanicul originar din Londra, Sir Tim Berners-Lee. Tot acesta este cel care a creat si primul browser, denumit, cum altfel, WorldWideWeb.